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觀影說劇／朴敘俊演驚奇隊長2 被爆戲分不到4分鐘

記者陳建嘉╱綜合報導
朴敘俊在「驚奇隊長2」預告僅出現一秒。(取材自Youtube)
朴敘俊在「驚奇隊長2」預告僅出現一秒。(取材自Youtube)

漫威大片「驚奇隊長2」(The Marvels)公布全新預告，先前遠赴好萊塢拍攝該片的韓星朴敘俊造型也首度曝光，不過南韓網友認為長髮造型相當不OK，讓男神徹底大翻車；最近又有媒體爆料，朴敘俊的戲分不到4分鐘，僅有簡單的唱歌跳舞，相較於他先前開心前往倫敦拍戲，經紀公司還表明接下一個富有挑戰性的角色，似乎差別相當大。

韓媒引用美媒「THE DIRECT」報導指出，聲稱知道電影內情的網友表示，朴敘俊扮演的星球王子Yan角色戲分很少，僅有3分48秒；更有一名網友在推特上爆料，「朴敘俊並非影響故事敘述的人物，只能算是特別出演，而他出演的那場戲，是與數百名好萊塢演員一起跳舞的音樂劇場景」。

消息一出，引發許多網友質疑，但也有網友懷疑，「THE DIRECT」在美國也僅是八卦小媒體，資訊是否正確還需考證，認為還是等電影上映後才能見真章。

據報導，朴敘俊在南韓演過多部熱門劇，帥氣模樣加上精湛演技，讓他成為萬千迷妹的「國民男友」，只要有新作品，都引起超高討論度；而他所屬經紀公司Awesome去年9月證實他加盟漫威英雄電影「驚奇隊長2」，更在消息曝光後大方認了飛往英國拍戲，也盼各界對朴敘俊進軍好萊塢給予支持。

朴敘俊不畏批評，仍秀出帥氣自拍。(取材自Instagram)
朴敘俊不畏批評，仍秀出帥氣自拍。(取材自Instagram)

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