親人也勸分手…李多寅背景頻受質疑 李昇基護妻怒斥記者

李多寅（左）家庭背景受到質疑，李昇基罕見動怒。(取材自Instagram)

韓星李昇基近日和演員李多寅步入禮堂，俊男美女的結合卻因為李多寅的家庭背景受到質疑。對此，李昇基罕見動怒，在婚禮五天後發長文點名韓記者名字，要對方當面講清楚。

李昇基和李多寅交往以來，就被粉絲、身邊親友不斷勸說分手，因女方的生父曾涉入詐欺 、傷害等案件，母親甄美里再嫁後，丈夫又因炒股等非法手段獲取鉅款，成為經濟罪犯鬧上新聞版面。即使大部分的人都反對兩人戀情，但李昇基愛得義無反顧，在IG發長文：「我的妻子不能選擇父母，怎麼能因為父母的問題就跟她分手呢？」

他透露連身邊親友都勸他分手，還要他考慮一下自己的形象，讓他心中十分沉重，「從我們的戀愛曝光到結婚，甚至到現在婚後的第五天，我都因為各種諷刺嘲笑的新聞而煎熬。」李昇基強調，不會要大家祝福他結婚，「只是請大家監督我，我會和李多寅共同承擔往後的生活。」並喊話特定記者：「如果你在發新聞前來問我回應就好了，我一定會詳細回答的。」

提到離開了壓榨他18年的Hook娛樂後，自己成立了公司，卻開始出現他管理不善的報導，而這些都是Hook買通記者的新聞。他歡迎記者直接聯絡他：「我一定會告訴你非常可怕的內幕。」