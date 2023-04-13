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首演漫威就翻車？ 朴敘俊造型被嫌崩壞

記者陳建嘉╱綜合報導
朴敘俊在「驚奇隊長2」造型首度曝光，卻遭到南韓網友無情揶揄。(取材自YouTube)
朴敘俊在「驚奇隊長2」造型首度曝光，卻遭到南韓網友無情揶揄。(取材自YouTube)

漫威大片「驚奇隊長2」(The Marvels)公布全新預告，先前遠赴好萊塢拍攝該片的南韓男神朴敘俊造型也首度曝光，不過南韓網友反應兩極，不僅揶揄與8年前的古裝劇「花郎」扮相極像，「這是外星的新羅花郎？」更有人拿他與朴敏英合作的經典作品「金秘書為何那樣」舉例「金秘書都會辭職了吧」，另有人虧簡直像是低配版「洛基」(Rocky)。

即便如此，仍有不少人緩頰，相較於前一集「驚奇隊長」、「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)系列有許多幾乎面目全非的外星人角色，朴敘俊能夠露出全臉，已經算非常不錯，「現在只希望這是一個很好、很棒的角色」。

雖然朴敘俊在預告中僅出現1秒，只有簡單持著武器號令往前進攻的戲，但依舊引起亞洲影迷熱烈討論。先前外媒傳出朴敘俊飾演的角色是音樂劇星球的首領「Yan王子」，僅能透過唱歌跳舞溝通，更指出「驚奇隊長」布麗拉森(Brie Larson)會因為某些特殊原因與他假結婚，聽起來應該戲分不少。

朴敘俊也是繼由金秀賢（女）、馬東石之後，第三位加入漫威的南韓演員，早先馬東石已有公開給予鼓勵，至於「驚奇隊長2」導演妮亞達科斯塔(Nia DaCosta)則早就是朴敘俊的粉絲，曾在推特示愛「這是我的韓劇男朋友」。

朴敘俊在「驚奇隊長2」的新造型讓人想到八年前的古裝大戲「花郎」(圖)。(取材自推...
朴敘俊在「驚奇隊長2」的新造型讓人想到八年前的古裝大戲「花郎」(圖)。(取材自推特)

南韓 漫威 導演

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