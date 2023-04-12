劉亞仁 被驗出第五種藥物

劉亞仁藥物取得管道成為警方搜索焦點。（取材自NEWSIS）

從影帝淪為毒蟲的韓星劉亞仁又出事，被韓媒爆出他被驗出體內還有第五種藥物，警方隨後證實確實劉亞仁有使用唑吡坦，但是否用藥過量還在調查中。

11日劉亞仁遭韓媒爆料被驗出第5種藥物唑吡坦（zolpidem），且內容更指控他用量超標。而警方稍早也證實，除了原先被驗出的異丙酚（俗稱牛奶針）、大麻 、古柯鹼、K他命4種外，劉亞仁涉嫌在醫療用途以外獲取唑吡坦（zolpidem）處方籤的相關嫌疑，至於未來則會對用量是否超標做出追加調查。

日前出庭時，劉亞仁對吸食過的毒品 坦承不諱，但唑吡坦屬於安眠藥，需要醫師開立處方箋，如過量服用會有成癮疑慮。至於劉亞仁是否合法取得和服用還需要警方後續調查，近期將再度被檢調單位傳喚。

事實上，劉亞仁被驗出的藥物唑吡坦（zolpidem），用途是治療人的睡眠障礙及失眠 ，但也會讓使用者產生依賴性，因此被南韓食品醫藥品安全處列為管制藥品，和異丙酚相同，一天的用量不得超過10mg，若濫用將會遭到刑罰處置。

另據韓媒「國民日報」報導，有目擊者爆料，去年10月看到劉亞仁一行人頻繁出現梨泰院，他們每周六都會先在A酒吧喝一杯後，續攤到B、C夜店，B夜店更會為他們保留VIP座位，加上燈光昏暗座位隱密，因此有許多藝人或重視隱私的人都會聚集此地，爆料者也指出，劉亞仁一行人中還有不少模特兒與主播。

在這個B夜店，劉亞仁他們會在當中燒一種類似香的東西，聞起來明顯和其他東西不同，每每走出夜店時，劉亞仁一行人沒有點酒，但卻都看起來像喝醉一樣，而這個夜店也以大麻氣味聞名。