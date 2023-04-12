我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

南加亞凱迪亞惡鄰派對鬧事 華人買槍自衛

又一韓星輕生 最後只留兩個字震驚網友

娛樂新聞組／綜合報導
韓星鄭彩律在家輕生，9日還曾在IG留下「笑吧」的影片，讓粉絲不捨。（取材自Instagram）
韓星鄭彩律在家輕生，9日還曾在IG留下「笑吧」的影片，讓粉絲不捨。（取材自Instagram）

南韓女星鄭彩律11日傳出在家輕生，得年26歲。鄭彩律日前還在IG上傳工作側拍影片，寫著「笑吧！」的她竟結束人生，讓網友震驚。而且她參與拍攝的「不可能的婚禮（暫譯）」還未殺青，劇組目前中斷拍攝。

鏡週刊引述韓媒報導，鄭彩律11日被發現陳屍家中，經紀公司證實噩耗發布聲明，「向大家傳達非常心痛與惋惜的消息，演員鄭彩律在2023年4月11日離開了我們。遵從悲痛遺屬的意願，葬禮將以非公開方式低調安靜進行，希望總是展現真誠演技的演員鄭彩律一路好走，祈享冥福。」經紀公司也請外界勿隨意散布謠言。

1996年生的鄭彩律在2016年參加模特兒生存綜藝「Devil’s RUNWAY」出道，2018年電影「Deep」是她第一次登上銀幕，前年在崔振赫、朴柱炫主演的「殭屍偵探」裡飾演重案組巡警角色。今年2月她加入了由「王后傘下」文相敏與百想影后全鍾瑞主演的「不可能的婚禮」，她突然離世的消息震驚了劇組與其他演員，目前已暫停電視劇拍攝工作。

據報導，鄭彩律9日還曾上傳工作花絮影片，寫著「笑吧」的文字，究竟為何會作出輕生舉動讓粉絲不解，紛紛留言表達不捨，希望她在另一個國度安息，得到真正的快樂。

韓星鄭彩律在家輕生，9日還曾在IG留下「笑吧」的影片，讓粉絲不捨。（取材自Ins...
韓星鄭彩律在家輕生，9日還曾在IG留下「笑吧」的影片，讓粉絲不捨。（取材自Instagram）

電影 南韓

上一則

汪小菲祕會「拿督千金」 貼肩回酒店 女方：他說他單身

下一則

「幸福綠皮書」男星倒臥街頭疑遭棄屍 警追4個月死因出爐

延伸閱讀

韓星李昇基大婚 國民爺爺致詞要求「1周做5次」

韓星李昇基大婚 國民爺爺致詞要求「1周做5次」
母子戀玩完 46歲韓星咸素媛 離了小18歲中國嫩夫

母子戀玩完 46歲韓星咸素媛 離了小18歲中國嫩夫
韓星車瑞元住「冷宮」 嚴賢璟：不是人住的

韓星車瑞元住「冷宮」 嚴賢璟：不是人住的
江蘇、重慶2高官 同日傳抑鬱輕生離世

江蘇、重慶2高官 同日傳抑鬱輕生離世

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
方中信年輕時相當帥氣。圖／摘自微博

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

2023-04-08 15:13
「做工的人 電影版」片中兒子一句「我是你跟媽媽啪啪啪來的」，讓觀眾拍案叫絕。圖／大慕影藝、華映娛樂提供

小孩問「為何爸媽啪啪啪」？「標準答案」萬人狂讚

2023-04-04 18:41
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
鍾楚紅（右）與江振誠開心合照。圖／摘自IG

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

2023-04-10 13:31
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行