又一韓星輕生 最後只留兩個字震驚網友

韓星鄭彩律在家輕生，9日還曾在IG留下「笑吧」的影片，讓粉絲不捨。（取材自Instagram）

南韓 女星鄭彩律11日傳出在家輕生，得年26歲。鄭彩律日前還在IG上傳工作側拍影片，寫著「笑吧！」的她竟結束人生，讓網友震驚。而且她參與拍攝的「不可能的婚禮（暫譯）」還未殺青，劇組目前中斷拍攝。

鏡週刊引述韓媒報導，鄭彩律11日被發現陳屍家中，經紀公司證實噩耗發布聲明，「向大家傳達非常心痛與惋惜的消息，演員鄭彩律在2023年4月11日離開了我們。遵從悲痛遺屬的意願，葬禮將以非公開方式低調安靜進行，希望總是展現真誠演技的演員鄭彩律一路好走，祈享冥福。」經紀公司也請外界勿隨意散布謠言。

1996年生的鄭彩律在2016年參加模特兒生存綜藝「Devil’s RUNWAY」出道，2018年電影 「Deep」是她第一次登上銀幕，前年在崔振赫、朴柱炫主演的「殭屍偵探」裡飾演重案組巡警角色。今年2月她加入了由「王后傘下」文相敏與百想影后全鍾瑞主演的「不可能的婚禮」，她突然離世的消息震驚了劇組與其他演員，目前已暫停電視劇拍攝工作。