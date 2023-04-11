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愛上仇家金英光 李聖經不諱言超虐心

記者李姿瑩／綜合報導
金英光（左）和李聖經（右）的CP感成為劇迷最愛。（取材自Instagram）
金英光（左）和李聖經（右）的CP感成為劇迷最愛。（取材自Instagram）

韓星李聖經、金英光演出的戲劇「原來這就是愛啊」即將播出完結篇，他們日前接受國際媒體線上訪問，分享戲裡戲外如何自我療癒。因為他們身高相襯，模特兒情侶的CP感極強，也成為吸引劇迷的特點。對於觀眾討論熱度超乎預期，金英光直說感謝，希望觀眾可以透過他們感受到不同樣貌的愛。

「原來這就是愛啊」以復仇劇為背景，李聖經本該報復金英光，最後卻愛上對方。因為劇情設定，金英光要呈現消沉陰鬱的樣貌，在拍攝期間嚴格控制自己的體態和整體狀態。殺青之後他終於解放，常常小酌犒賞自己，一喝就是三個月。李聖經忍不住吐槽：「是你本來就愛喝酒吧？」

李聖經過去多半接演個性陽光的角色，比較符合她開朗的真實個性。這次挑戰詮釋復仇情緒，不諱言在拍攝的時候確實很辛苦，但她能夠感同身受女主角的情緒轉折，所以還是能找到對角色的共鳴。而她也提到，其實最好的復仇就是「讓自己過得更幸福」。

有趣的是，他們在劇中出現不少露營場景，金英光在殺青後也跟朋友去了一次，完全被露營的魅力吸引。李聖經則是還沒機會去，目前只有跟著綜藝節目、戲劇一起體驗過露營，期待未來能和喜歡的人同行。

在現實生活中，他們如果遇到低潮，也有各自的解決方式。李聖經喜歡獨自旅行，享受在旅途中屬於自己的時光。但因為工作忙碌，她已經許久沒有出門旅遊，全靠彈鋼琴、和朋友聚會等抒發壓力。金英光毫不猶豫回答「睡覺」，靠著一睡解千愁。他也推薦散步，在步行的過程中轉換心情、沉澱思緒。

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