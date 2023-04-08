百想藝術大賞 宋慧喬、朴恩斌爭視后 宋仲基無緣視帝

宋慧喬變身復仇女神。(圖：Netflix提供)

南韓第59屆百想藝術大賞入圍 名單出爐，大贏家是「非常律師禹英禑」入圍10項，「黑暗榮耀」居次9項，「我的出走日記」7項，宋仲基雖在「財閥家的小兒子」中表現傑出，與前妻宋慧喬 一樣演出復仇大戲，但最終未出現在名單內，避開了與前妻宋慧喬同台。

宋慧喬出道27年，雖演過「浪漫滿屋」、「太陽的後裔」等熱門劇，但從未獲得演技獎項肯定，此次在「黑暗榮耀」一改過往甜美形象，化身復仇女神大受好評，將對上「非常律師禹英禑」朴恩斌、「我的出走日記」金智媛、「王后傘下」金憓秀以及「安娜」秀智，五人的聲勢都極強，堪稱死亡之組。

「黑」劇也一口氣入圍六個演技獎，除了女主角宋慧喬，還包括反派「霸凌五人組」的林知衍、朴成勳等人以及「暖心大嬸」廉惠蘭，五位反派僅有「空姐」車珠英最終與名單擦肩而過。

老牌影帝李星民在「財閥家的小兒子」演出霸氣、狡猾的集團領導人陳養喆，闖入提名，男主角宋仲基則無緣競逐視帝。孫錫久因主演「我的出走日記」爆紅成為亞洲男神，與崔岷植、李秉憲、鄭敬淏等資深演員一起獲得電視最佳男主角的提名。