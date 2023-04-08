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李昇基娶李多寅 南韓半個演藝圈都來了

記者李姿瑩╱綜合報導
李多寅(左)開心嫁給李昇基。（取材自Instagram）
李多寅(左)開心嫁給李昇基。（取材自Instagram）

南韓藝人李昇基無懼流言蜚語，如期與李多寅步入禮堂。他寵妻不手軟，砸下上億韓幣在首爾帕納斯洲際酒店舉行世紀婚禮，賓客全都是南韓演藝圈重量級人物，用最高規格讓妻子感受到他的心意。

李昇基在演藝圈打拚多年，婚禮冠蓋雲集，雖然全程以非公開方式舉行，但為了媒體採訪需求，新人特地在會場外鋪設紅地毯和設置拍照區，讓婚禮比照頒獎典禮般有「星光大道」可走。

網友光是看到進場的賓客照片，就驚呼「幾乎半個南韓演藝圈都來了」。因為李昇基影視歌三棲，李多寅也是演藝世家，藝人橫跨老中青世代，資深的金容建、李敬揆，演員李棟旭、柳演錫、金南佶、陸星材、韓孝周，歌手代表SJ銀赫、圭賢、朴宰範等全都到齊，可說是疫情趨緩後規模最豪華的名人大婚。

根據韓媒報導，李昇基的婚禮分成上、下半場，上半場由「國民MC」劉在錫擔任司儀，下半場交棒給李壽根。婚禮歌手請到李笛演唱，和李昇基交好的姜虎東也是座上賓。場內的賓客拍下李昇基甜蜜親吻李多寅的照片，畫面美不勝收。

根據婚禮從業人員透露，李昇基的婚禮場地為首爾帕納斯洲際酒店的Grand Ballroom，是目前首爾最貴的婚宴會館，現場最多可容納940人，一桌餐費落在1000美元至1600美元不等，不含酒水和開瓶費。光是婚禮場布的花卉就要價台幣近2萬美元，整場婚禮支出絕對超過上億韓幣（約10萬美元）。

李多寅(左)穿上華麗婚紗甜偎李昇基。（取材自Instagram）
李多寅(左)穿上華麗婚紗甜偎李昇基。（取材自Instagram）

南韓 疫情 星光大道

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