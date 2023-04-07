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戲說從頭／任時完顛覆形象 「追蹤」懸疑找真相

記者梅衍儂╱綜合報導
任時完主演韓劇「追蹤者TRACER」，全劇懸疑燒腦，讓觀眾欲罷不能。(圖：龍華電視提供)
任時完主演韓劇「追蹤者TRACER」，全劇懸疑燒腦，讓觀眾欲罷不能。(圖：龍華電視提供)

由韓星任時完、高我星、孫賢周、朴埇佑主演的韓劇「追蹤者TRACER」，被封為「國稅廳版的文森佐」，首播收視率7.4%，是同時段第一名，全劇高能的智商在線，令人相當暢快。

故事講述黃東柱(任時完飾)是在大企業裡同流合汙的會計師，父親是正義的國稅廳調查員，父親離奇自殺，讓他決定進入國稅廳尋找真相。該劇每兩集一樁案件，節奏明快，每集片尾都會埋下新伏筆，讓人欲罷不能。

近期以電影「原本以為只是手機掉了」斯文敗類的形象深植人心的任時完，在「追蹤者TRACER」以做事刻薄毒舌，內心卻溫暖勵志的國稅廳調查員一角，獲得百想藝術大賞以及南韓各項大獎的最佳男主角提名

任時完說：「『追蹤者TRACER』並不是從一開始就想拍的作品，因為台詞很多，當時只想逃避，但看到劇本裡有一場運用智慧巧妙攪亂會議，斷了主謀的左膀右臂，讓我覺得黃東柱很有魅力，也成了我出演的契機，假如我回絕這麼好的作品，就違背我當演員的使命了。」

為了飾演父親過世後的心境轉變，任時完建議黃東柱的造型應該是穿著好幾天都沒洗的牛仔褲、發黃的皺巴巴衣服，頭頂蓬鬆亂髮。黃東柱外表看起來傻裡傻氣，整日嘻嘻哈哈，做事不按常理出牌，但真實面目腹黑、瘋狂、厚臉皮，最厲害的招數就是運用心理戰並「引蛇出洞」。

編劇金賢政擅長描寫公部門的祕聞，曾執筆電視劇「操作」；導演李勝英曾執導叫好叫座的懸疑驚悚劇「Voice 2」，這次兩人共同打造「追蹤者TRACER」，劇情不斷反轉。

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