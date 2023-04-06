少女時代迎15周年曝長壽秘訣 太妍嘆：「永遠」不存在

太妍認為少女時代長壽秘訣是對於彼此之間的信任。(圖:ELLE提供)

韓團少女時代去年迎來出道15周年，在出道日發行正規七輯「FOREVER 1」，團員太妍接受「ELLE」雜誌專訪時有感而發：「與成員們一起度過的時間很長，我想組合能長壽的秘訣是在這些歲月裡累積下來對於彼此之間的信任吧。」

太妍繼續表示：「不需要每天頻繁地聯繫，大概是因為已經很了解對方、用同樣珍視這些情誼的心情去互相理解彼此的差異，信任才能自然而然地走到現在。這5年來大家各自進行了solo活動，直到『FOREVER 1』又將成員們再次集合，久違的團聚令人感到非常幸福，熱鬧的氛圍讓我想起很多以前少女時代的回憶，真的很懷念也很有趣。」

不過太妍也坦言：「可能會覺得這樣的回答有點悲傷，但我認為永遠是不存在的。人們總是在各個階段必須得面對離別，雖然總是在心裡期盼著所珍視的人事物可以一直持續下去，但以現實面來思考的話，永遠是很難存在的…而我們不過都是在為了維持那些盼望可達成的永恆、把握那些珍貴的事物而用盡全力而已。」