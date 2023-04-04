韓星車瑞元住「冷宮」 嚴賢璟：不是人住的

韓星車瑞元在「第二任丈夫」中展現暖男魅力。（圖：中天娛樂台提供）

近期復仇劇「黑暗榮耀」引發討論，劇中男主角李到晛為了宋慧喬甘願成為「劊子手」，幫女主角復仇魅力爆表；正在中天娛樂台熱播的韓劇 「第二任丈夫」，也是一部值得入坑的復仇劇，男主角車瑞元同樣為了女主角「奉善花」（嚴賢璟飾）願意做任何事，並助攻她的復仇計畫，溫暖體貼模樣，圈粉無數。

31歲的車瑞元，在戲裡展現暖男魅力，而現實生活中他卻有著令人出乎意料的一面，曾透過實境節目公開自己的家，房子最大特點竟是沒裝暖氣、冷氣，冬天時，家裡只使用煤油暖爐，更隨身攜帶暖暖包、穿著羽絨衣。

同劇演員嚴賢璟爆料，在「第二任丈夫」拍攝期間，演員一起到車瑞元家作客，「一進屋他就給我暖暖包，當時我就說不用，把暖暖包還給他，過一會兒覺得真的很冷，甚至借了他的大衣穿」，最後所有人都穿上羽絨衣、喝著酒暖身，嚴賢璟打趣地說車瑞元的家「不是人住的房子」。

眾人好奇車瑞元是否遭不動產仲介詐騙 才會租這房子，他趕緊澄清，表示私下很喜歡在網路搜尋各種房屋物件，「第一次看到這間房子時，就認定是一直夢寐以求，能實現自己浪漫生活的房子」，但因無暖氣，冬天室內溫度平均在攝氏10度以下，連廚房的沙拉油都會結凍，讓他一度察覺到會有生命危險，「弄不好的話，早上可能會因寒冷而起不來」，直言住進這房子後，因夏天悶熱、冬天寒冷，自己的體質好像也被改變了。

「第二任丈夫」劇情結合復仇與身世之謎，在韓播出時因開出高收視，原定120集也延長到150集，男、女主角還因而拿下男、女子最優秀演技獎，對於獲獎，車瑞元難掩興奮，這是他出道10年來第一次獲獎，讓他相當珍惜，「原本獎盃是藏在家裡客廳，怕被偷走，後來朋友來作客一直摸，怕磨損了，所以買保險 櫃保護著，朋友要看就給他看頒獎典禮的截圖畫面」。