我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

韓星車瑞元住「冷宮」 嚴賢璟：不是人住的

記者陳慧貞／綜合報導
韓星車瑞元在「第二任丈夫」中展現暖男魅力。（圖：中天娛樂台提供）
韓星車瑞元在「第二任丈夫」中展現暖男魅力。（圖：中天娛樂台提供）

近期復仇劇「黑暗榮耀」引發討論，劇中男主角李到晛為了宋慧喬甘願成為「劊子手」，幫女主角復仇魅力爆表；正在中天娛樂台熱播的韓劇「第二任丈夫」，也是一部值得入坑的復仇劇，男主角車瑞元同樣為了女主角「奉善花」（嚴賢璟飾）願意做任何事，並助攻她的復仇計畫，溫暖體貼模樣，圈粉無數。

31歲的車瑞元，在戲裡展現暖男魅力，而現實生活中他卻有著令人出乎意料的一面，曾透過實境節目公開自己的家，房子最大特點竟是沒裝暖氣、冷氣，冬天時，家裡只使用煤油暖爐，更隨身攜帶暖暖包、穿著羽絨衣。

同劇演員嚴賢璟爆料，在「第二任丈夫」拍攝期間，演員一起到車瑞元家作客，「一進屋他就給我暖暖包，當時我就說不用，把暖暖包還給他，過一會兒覺得真的很冷，甚至借了他的大衣穿」，最後所有人都穿上羽絨衣、喝著酒暖身，嚴賢璟打趣地說車瑞元的家「不是人住的房子」。

眾人好奇車瑞元是否遭不動產仲介詐騙才會租這房子，他趕緊澄清，表示私下很喜歡在網路搜尋各種房屋物件，「第一次看到這間房子時，就認定是一直夢寐以求，能實現自己浪漫生活的房子」，但因無暖氣，冬天室內溫度平均在攝氏10度以下，連廚房的沙拉油都會結凍，讓他一度察覺到會有生命危險，「弄不好的話，早上可能會因寒冷而起不來」，直言住進這房子後，因夏天悶熱、冬天寒冷，自己的體質好像也被改變了。

「第二任丈夫」劇情結合復仇與身世之謎，在韓播出時因開出高收視，原定120集也延長到150集，男、女主角還因而拿下男、女子最優秀演技獎，對於獲獎，車瑞元難掩興奮，這是他出道10年來第一次獲獎，讓他相當珍惜，「原本獎盃是藏在家裡客廳，怕被偷走，後來朋友來作客一直摸，怕磨損了，所以買保險櫃保護著，朋友要看就給他看頒獎典禮的截圖畫面」。

保險 詐騙 韓劇

上一則

BTS成員Jimin金曲寫歷史 登告示牌百大單曲榜冠軍

下一則

常跟發哥爬山 張艾嘉：跑比年輕人快

延伸閱讀

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
韓星李多海點頭嫁SEVEN 愛情長跑8年 5月完婚

韓星李多海點頭嫁SEVEN 愛情長跑8年 5月完婚
封口費案女主角「風暴女」四婚 嫁老友成人片男星

封口費案女主角「風暴女」四婚 嫁老友成人片男星
地產投資人：未來禁用天然氣系統 老屋將花不小開支更換

地產投資人：未來禁用天然氣系統 老屋將花不小開支更換

熱門新聞

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
吳磊拍完親密戲一臉害羞坐起身。(取材自微博)

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

2023-03-31 03:10
張惠妹在高雄場仍忍不住淚崩。圖／聲動娛樂提供

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

2023-03-31 14:44
夏文汐（左）與葉童近日在港重聚，彼此的保養狀況成為網友討論焦點。（取材自微博）

資深「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔

2023-03-31 22:54
巨石強森私下也是有巨星的氣燄，不見得跟銀幕前一樣隨和。（歐新社資料照片）

風向轉了？水行俠拍玩命X意外順利 巨石強森才是問題？

2023-03-31 14:15

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播