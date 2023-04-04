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BTS成員Jimin金曲寫歷史 登告示牌百大單曲榜冠軍

中央社／紐約3日電
Jimin。（取材自Instagram）
Jimin。（取材自Instagram）

美國告示牌排行榜今天宣布，韓團防彈少年團（BTS）成員朴智旻（Jimin）本周締造歷史，成為首位登上告示牌100首熱門單曲榜冠軍寶座的南韓solo歌手。

法新社報導，Jimin新歌「像瘋了一樣」（Like Crazy）本週擠下美國流行小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）蟬聯8週冠軍的「花束」（Flowers），衝上告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）第一名。

告示牌推文說：「Jimin是第一位站上百大單曲榜冠軍的南韓solo歌手，這要歸功於『像瘋了一樣』。」

來源：HYBE LABELS

Jimin上個月推出首張個人專輯FACE，solo全新主打歌「像瘋了一樣」成為第66首初次亮相就空降第一的歌曲。

告示牌百大單曲榜可追溯到1958年，綜合美國所有串流媒體、廣播和銷售數據等進行評比。

FACE在告示牌200大專輯排行榜（Billboard 200）名列第2，刷新南韓solo歌手在這個排行榜的最佳成績；在此之前，BTS成員金南俊（RM）首張個人專輯Indigo曾在去年12月攻上告示牌200大專輯排行榜第3名。

外界認為，BTS掀起歷來最強一波韓流文化，這個超人氣團體在世界各地的演場會門票全部秒殺，歌曲更是霸占各大排行榜，為南韓經濟創造數十億美元收益。積極進軍國際的BTS在全球擁有大量死忠粉絲，也創造出獨特的粉絲文化。

然而，由於南韓法律規定男性必須服兵役，BTS去年宣布暫停演藝事業，讓成員陸續入伍服役。

南韓所有健全男性必須服兵役至少18個月，在BTS應否豁免服兵役的爭議吵了多年後，團裡最年長成員金碩珍（Jin）已於去年入伍。

告示牌表示，在BTS暫別演藝圈之前，有6首熱門歌曲攻占告示牌百大單曲榜冠軍寶座，7名團員的獨唱曲目也全數上榜。

根據告示牌統計，在BTS掀起旋風前，「江南大叔」PSY（朴載相）曾以一曲「江南Style」（Gangnam Style）紅遍全球，在2012年站上告示牌百大單曲榜第2名。

BTS 南韓

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