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安藤櫻黑色幽默 積陰德「重啟人生」

記者杜沛學／綜合報導
「重啟人生」好友們相聚時，能夠直白分享尷尬心情，顯示交情深厚。（取材自Instagram）
「重啟人生」好友們相聚時，能夠直白分享尷尬心情，顯示交情深厚。（取材自Instagram）

日本有「一期一會」、「一生懸命」的說法，日劇「重啟人生」看似打破了這種日式觀念，「這輩子」可以重來好幾次，就像打電動可以死而復生一樣，但最終主角總共活了200多年，帶給觀眾最深的體悟，仍是「活在當下」的反思。

「重啟人生」由日本「個性派女演員」安藤櫻主演，描述她飾演的「近藤麻美」在33歲意外身亡後，不甘心下輩子投胎成為一隻食蟻獸，展開「重活一次」的歷程，且要時刻謹記「積陰德」，下輩子才能再度投胎成為人類。一開始麻美的目標就是積陰德、投胎為人，但在幾輪的人生下來，漸漸發現這不是最重要的。

想要「重啟人生」，也有許多規範，劇中設定，能重活幾次是由第一輪人生所積的陰德決定；每一次都要從0歲嬰兒開始，沒辦法像遊戲一樣「存檔」；父母與原生家庭是無法改變的，不過你可以選擇嘗試不一樣的職業、交友圈，當然也可以重走一遍一模一樣的生活。

麻美有一輪人生選擇成為電視劇製作人，並以自己的故事當題材拍成戲劇，電視台主管認為，可以重活一次，應該要有「拯救世界」這種轟轟烈烈的大規模事件，才有戲劇張力，且主角應該要是很有能力的「救世主」等級。當下在麻美看來，自己平凡的生活根本不會發生這些事情，但最終，竟默默地都發生了。

「重啟人生」用淺淺淡淡的敘事手法描述主角特殊的經歷，有許多看似「碎碎念」的台詞或不重要的生活瑣事畫面，但其實細細品嘗這些劇情，就會發現都是不可或缺的部分。而且這些碎碎念的「廢台詞」，其實都相當寫實，讓觀眾看了會心一笑。

「重啟人生」開場用較幽默的方式面對死亡，但卻蘊含了許多深意。發生在麻美自己身上時，她反而較無感，只是震驚、有遺憾，以及不想面對「下輩子」的身分；直到後期，面臨了好友的逝去，活著的人比離開的人感觸更深，她才漸漸發覺自己內心對「重啟人生」的目標。

雖然麻美可以重啟多次人生，對每件事、每個人似乎都能「一期多會」，但其實每一次的感受都會有所不同，也會隨著「蝴蝶效應」有所改變，例如她的初戀男友，若是與她交往就會一事無成，但若從未相遇，竟是年收10億的有為青年，雖然很「黑色幽默」，但也讓人無限感慨。

日本 日劇

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