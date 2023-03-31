我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

減少混淆 IU宣布「新身分」 捨用本名李知恩

娛樂新聞組／綜合報導
「國民妹妹」IU認愛李鍾碩後，首度面對媒體。（取材自微博）
「國民妹妹」IU認愛李鍾碩後，首度面對媒體。（取材自微博）

南韓「國民妹妹」IU和男神李鍾碩去年底大方公開戀情，李鍾碩更表示早已暗戀女方十年，甜蜜告白：「IU的存在是依靠和力量」。日前她認愛後首度公開亮相，出席電影記者會宣布「新身分」，希望減低混淆的機會。

綜合媒體報導，IU於2010年以女歌手身分出道，後來跨足戲劇作品，她以本名李知恩闖蕩戲劇圈，若是出席戲劇相關場合，她經常用「演員李知恩」自我介紹，仍有不少人會混淆。她日前出席「Dream」電影記者會，正式對外統一稱呼：「我就是同一個人，以後都用『IU』（活動）。」

IU與朴敘俊合作電影「Dream」這是她跨足影壇以來首度擔任電影女主角。多年來她以「演員李知恩」、「歌手IU」雙重身分活動，記者會上也正式對外統一稱呼。

她解釋自己依舊持續地會以歌手身分活動，舉例來說3月時是以IU身分，5月時又成了李知恩，可能造成大眾混亂，因此IU宣布：「反正我就是一個人，往後我都會是IU。」本名李知恩正式消失。

「國民妹妹」IU認愛李鍾碩後，首度面對媒體。（取材自微博）
「國民妹妹」IU認愛李鍾碩後，首度面對媒體。（取材自微博）

「Dream」2020年開拍，但遇到新冠疫情，不得不延遲拍攝。IU第一次接演長篇電影，透露自己融入角色時變得開朗、輕鬆，感到很愉快，累積了很多回憶。

電影 李鍾碩 疫情

上一則

周興哲宣布當爸 「無法形容有多興奮」

下一則

丁強過世後首現身 李璇淚曝怕回家

延伸閱讀

UCLA：好萊塢多元性 不進反退

UCLA：好萊塢多元性 不進反退
美福集團邀長輩看電影 4月13日成龍喜劇片

美福集團邀長輩看電影 4月13日成龍喜劇片
「給阿媽的一封信」電影全美巡迴 4月1日聖荷西展演

「給阿媽的一封信」電影全美巡迴 4月1日聖荷西展演
鈴芽之旅的心靈救贖

鈴芽之旅的心靈救贖

熱門新聞

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

2023-03-24 15:14
妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
舒淇。（取材自臉書）

46歲舒淇身材火辣 遭酸「沒生過小孩」 高EQ回應了

2023-03-23 18:09
雷凱欣當年在「3D肉蒲團之極樂寶鑑」一脫成名。(取材自微博)

「肉蒲團」性感女神息影後罕受訪 曝母子共浴 兒子驚嚇

2023-03-22 23:34

超人氣

更多 >
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南