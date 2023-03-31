減少混淆 IU宣布「新身分」 捨用本名李知恩

「國民妹妹」IU認愛李鍾碩後，首度面對媒體。（取材自微博）

南韓「國民妹妹」IU和男神李鍾碩 去年底大方公開戀情，李鍾碩更表示早已暗戀女方十年，甜蜜告白：「IU的存在是依靠和力量」。日前她認愛後首度公開亮相，出席電影 記者會宣布「新身分」，希望減低混淆的機會。

綜合媒體報導，IU於2010年以女歌手身分出道，後來跨足戲劇作品，她以本名李知恩闖蕩戲劇圈，若是出席戲劇相關場合，她經常用「演員李知恩」自我介紹，仍有不少人會混淆。她日前出席「Dream」電影記者會，正式對外統一稱呼：「我就是同一個人，以後都用『IU』（活動）。」

IU與朴敘俊合作電影「Dream」這是她跨足影壇以來首度擔任電影女主角。多年來她以「演員李知恩」、「歌手IU」雙重身分活動，記者會上也正式對外統一稱呼。

她解釋自己依舊持續地會以歌手身分活動，舉例來說3月時是以IU身分，5月時又成了李知恩，可能造成大眾混亂，因此IU宣布：「反正我就是一個人，往後我都會是IU。」本名李知恩正式消失。

「國民妹妹」IU認愛李鍾碩後，首度面對媒體。（取材自微博）

「Dream」2020年開拍，但遇到新冠疫情 ，不得不延遲拍攝。IU第一次接演長篇電影，透露自己融入角色時變得開朗、輕鬆，感到很愉快，累積了很多回憶。