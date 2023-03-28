不愧坎城影后 全道嬿「變臉級演技」渾身都是細節

全道嬿用變臉級演技詮釋溫柔媽媽。（圖：Netflix提供）

坎城影后、南韓 女星全道嬿接下「格殺福順」，武力全開詮釋頂尖殺手。日前她接受媒體訪問，透露每一場動作戲都很不容易，「但是在我心中感到有壓迫的是長劍。因為長劍的長度很長，我無法預測長劍的距離，因此很擔心會傷到別人，所以我會很小心。」

全道嬿早在曝光的劇照中，以紅色套裝抓住觀眾目光。和一般殺手總是一身黑色不同，全道嬿說明，「格殺福順」裡的人物都有各自的顏色，「福順的顏色是紅色，雖然這不的故事是關於殺手的，但是又不能把它看得太黑暗。因為有和女兒的故事，也有一些愛情的部份，所以有想過希望能呈現福順多樣的面貌。」

全道嬿一身紅色西裝相當吸睛。（圖：Netflix提供） 全道嬿在劇中是頂尖殺手。（圖：Netflix提供）

福順雖然穿著亮眼的紅色套裝，但是她的人生是複雜的。「她是一名殺手，也是一位媽媽，所以不是單純的紅色，而是隨著周圍的燈光或是隨著她去的地方呈現不同的顏色。」因此該如何呈現這麼有深度的紅色，就讓團隊考慮了很久的時間。

為了演出殺手和媽媽的衝突角色，全道嬿在準備「福順」的事前功課時，發現和她的實際狀況有些相似。因為全道嬿也是媽媽，另一個身分則是演員，和福順職業雖然不同，但是整個狀況是很相似的。「所以要去接受福順的狀況是件不難的事情，反而感到挺自在的。但是在這種情況下有感到困難的是，我覺得是動作戲的部份。」

全道嬿不只要擁有一身殺人絕技，還要讓媽媽的故事、愛情和動作戲上，形成一個平衡。「在之前的作品中演出的媽媽是比較像是我心目中的理想型的媽媽，但在養育小孩時感覺到的是，最現實的媽媽應該就是『福順』了。」