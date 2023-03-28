我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞／華男協警破大案 查獲滿車贓物全靠它？

氣氛微妙 華府臨時喊停蔡英文過境簡報

不愧坎城影后 全道嬿「變臉級演技」渾身都是細節

記者李姿瑩／即時報導
全道嬿用變臉級演技詮釋溫柔媽媽。（圖：Netflix提供）
全道嬿用變臉級演技詮釋溫柔媽媽。（圖：Netflix提供）

坎城影后、南韓女星全道嬿接下「格殺福順」，武力全開詮釋頂尖殺手。日前她接受媒體訪問，透露每一場動作戲都很不容易，「但是在我心中感到有壓迫的是長劍。因為長劍的長度很長，我無法預測長劍的距離，因此很擔心會傷到別人，所以我會很小心。」

全道嬿早在曝光的劇照中，以紅色套裝抓住觀眾目光。和一般殺手總是一身黑色不同，全道嬿說明，「格殺福順」裡的人物都有各自的顏色，「福順的顏色是紅色，雖然這不的故事是關於殺手的，但是又不能把它看得太黑暗。因為有和女兒的故事，也有一些愛情的部份，所以有想過希望能呈現福順多樣的面貌。」

全道嬿一身紅色西裝相當吸睛。（圖：Netflix提供）
全道嬿一身紅色西裝相當吸睛。（圖：Netflix提供）
全道嬿在劇中是頂尖殺手。（圖：Netflix提供）
全道嬿在劇中是頂尖殺手。（圖：Netflix提供）

福順雖然穿著亮眼的紅色套裝，但是她的人生是複雜的。「她是一名殺手，也是一位媽媽，所以不是單純的紅色，而是隨著周圍的燈光或是隨著她去的地方呈現不同的顏色。」因此該如何呈現這麼有深度的紅色，就讓團隊考慮了很久的時間。

為了演出殺手和媽媽的衝突角色，全道嬿在準備「福順」的事前功課時，發現和她的實際狀況有些相似。因為全道嬿也是媽媽，另一個身分則是演員，和福順職業雖然不同，但是整個狀況是很相似的。「所以要去接受福順的狀況是件不難的事情，反而感到挺自在的。但是在這種情況下有感到困難的是，我覺得是動作戲的部份。」

全道嬿不只要擁有一身殺人絕技，還要讓媽媽的故事、愛情和動作戲上，形成一個平衡。「在之前的作品中演出的媽媽是比較像是我心目中的理想型的媽媽，但在養育小孩時感覺到的是，最現實的媽媽應該就是『福順』了。」

南韓

上一則

上海主持人當眾扒她外套 王心凌嚇壞變臉

延伸閱讀

女星閨房「招陰裸女畫」長這樣 連風水老師都直呼可怕

女星閨房「招陰裸女畫」長這樣 連風水老師都直呼可怕
微博之夜沒紅毯…女星發照拚場 Baby扮黑天鵝搶眼

微博之夜沒紅毯…女星發照拚場 Baby扮黑天鵝搶眼
中國網紅與「戰狼2」女星拍照 下一秒「翻白眼」挨罵

中國網紅與「戰狼2」女星拍照 下一秒「翻白眼」挨罵
「肉蒲團」女星息影9年 曝母子共浴享天倫

「肉蒲團」女星息影9年 曝母子共浴享天倫

熱門新聞

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

2023-03-24 15:14
圖／擷自instagram

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

2023-03-21 18:06
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
吳兆絃過去清純模樣已不復見。(本報資料照片)

台灣童星爆金主包養 「洗腳腳、馬殺雞」鹹濕對話曝光

2023-03-21 22:34

超人氣

更多 >
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」
馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人

馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人
她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭
共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？