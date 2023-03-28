神隱52天露面 涉毒影帝劉亞仁顫抖認錯

劉亞仁結束偵訊後神情憔悴。(取材自微博)

從影帝淪為毒蟲的劉亞仁日前經過12小時偵訊後，出面公開道歉。他離開警局時打破沉默，坦言因為不光彩的事情站在這裡，「讓支持和喜歡我的廣大觀眾感到失望，我會深刻反省，對不起。」

劉亞仁看似憔悴、聲音顫抖，懺悔自己過去似乎陷入了「我的個人行為不會對任何人有害」的心態，自我合理化錯誤行為。他對於自己這麼晚才表態感到抱歉，「雖然大家看到這樣的我可能會覺得不舒服，但我想將這次的契機視為我往後活出更健康人生的機會， 很抱歉讓大家失望了。」

他說完後向現場鏡頭一鞠躬致歉，最後在律師陪同下離開現場，這也是他被爆出染毒後，第一次在鏡頭前致歉。

據悉，劉亞仁是南韓最年輕的青龍獎影帝得主，今年2月陸續被查出涉嫌吸食異丙酚(俗稱牛奶 針)、大麻 、古柯鹼、K他命等四種毒品 ，且用量驚人，演藝事業全毀，廣告代言面臨廠商求償天價違約金，電視台也跟進封殺，如今龜縮52天後，他才終於願意露面道歉。

原本韓媒揭露他預計24日被傳喚到案說明，但在前一天突然反悔，不滿日期遭公開，律師表示，原本警方告知是「非公開」傳喚，出席日期卻被媒體揭露，律師為此抗議，直言傳喚日期實際上已變成公開傳喚，違背相關法規，律師也不會出席。

不過，劉亞仁此舉讓外界認為是「拖延戰術」。對此，律師團則強調絕對沒有意圖要拖延，和警方協議出席日期後，會盡快到案說明、誠實接受並協助調查。」