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金高銀演OL獲共鳴 被朴珍榮直球追愛

記者陳慧貞／綜合報導​
金高銀在「由美的細胞小將2」中，完美詮釋平凡上班族對愛情的渴望，女粉絲暴增。（圖：衛視中文台提供）
金高銀在「由美的細胞小將2」中，完美詮釋平凡上班族對愛情的渴望，女粉絲暴增。（圖：衛視中文台提供）

韓劇女神金高銀因主演電視劇「孤單又燦爛的神─鬼怪」、「柔美的細胞小將」而備受關注，自然精湛演技讓她成為新一代實力派演員，在「柔美的細胞小將2」中，她延續上一季個人魅力，完美詮釋平凡上班族對愛情的渴望，贏得OL共鳴，女性粉絲暴增不少，還有飾演劉巴比的朴珍榮對她展開直球追愛攻勢。

金高銀自出道以來，合作過的男主角幾乎都是超級男神，像是孔劉、李棟旭、李敏鎬、朴海鎮、安普賢、丁海寅、GOT7珍榮等，號稱「男神收割機」，其中還與孔劉、丁海寅傳過緋聞，但她唯一認愛的男友，只有影帝申河均。

兩人在2016年時認愛，金高銀曾提及自己的理想型是「和自己一樣非常認真工作」、「具有事業心」、「對生活有熱情的人」，絲毫不在乎年齡差距，不過她與大17歲的申河均交往當時，依然震撼了許多人，可惜隨著雙方各自忙碌而漸行漸遠，戀情僅維持8個月即分手，彼此回歸到前後輩關係。

「由美的細胞小將2」中，朴珍榮(右)對金高銀展開超直球追愛攻勢。（圖：衛視中文台...
「由美的細胞小將2」中，朴珍榮(右)對金高銀展開超直球追愛攻勢。（圖：衛視中文台提供）

因演出「柔美的細胞小將」，金高銀獲得許多女性觀眾的共鳴，她不諱言表示，小時候自己的同性緣就很好，沒想到因為演出角色「由美」的關係，而令自己的女性粉絲暴增，她真的感到非常開心。

而在「由美的細胞小將2」中，比起第一季加入更多3D擬人動畫，可愛的細胞群成為全劇一大亮點，其中「由美、巴比」的舌細胞登場，請來知名喜劇演員劉世允、姜由美跨刀配音演出，兩人雖為動畫片配音經驗不多，但搭配默契十足，最後還意猶未盡地稱錄音太快結束而感到遺憾，希望以後有機會參與演出。

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