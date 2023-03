彩瑛穿納粹標誌惹議 網友怒：不是初犯

彩瑛(左)穿過美國右翼組織「匿名者Q」的上衣,引發相當大的爭議。(取材自Instagram)

南韓夯團TWICE成員彩瑛近日被網友發現穿上納粹 圖案的衣服,引起相當大的爭議,她日前發表道歉聲明,表示之後一定會小心。然而,這並非她第一次爆出穿衣惹議。

TWICE相隔7個月回歸歌壇,近日忙跑新專輯「READY TO BE」宣傳,不過彩瑛日前在IG秀出在美國工作空檔的出遊照,網友卻發現她的衣服上有納粹符號,紛紛留言提醒她不妥。彩瑛馬上刪除照片,並發道歉聲明,「我沒有意識到T-shirt上符號的含義,對於沒有仔細審視並而引發大家的疑慮,我深感抱歉,今後絕對會注意,防止類似情形再度發生。」有網友指出彩瑛在月初也穿過這件衣服,只是她當時外罩了一件毛衣,恰好擋住了納粹標誌。

也有粉絲為彩瑛喊冤,認為經紀公司應該要做好把關,所屬公司JYP次凌晨道歉,表示疏忽了藝人貼文審核,之後會加強把關。

然而這並非是彩瑛第一次因衣服上的不當文字惹議,TWICE先前上MBC節目「音樂中心」打歌時,彩瑛穿了美國右翼團體「匿名者Q」標誌的上衣,該組織崇尚「白人至上 」,引發種族歧視 等相當大的爭議,彩瑛穿的衣服上甚至還有其口號「Where we go one, we go all」,讓網友超級傻眼,怒批工作人員知識不足,這次鬧出納粹符號爭議,更是沒有歷史常識。