彩瑛穿納粹標誌惹議 網友怒：不是初犯

彩瑛（左）穿過美國右翼組織「匿名者Q」的上衣，引發相當大的爭議。（取材自Instagram）

南韓夯團TWICE成員彩瑛近日被網友發現穿上納粹 圖案的衣服，引起相當大的爭議，她日前發表道歉聲明，表示之後一定會小心。然而，這並非她第一次爆出穿衣惹議。

TWICE相隔7個月回歸歌壇，近日忙跑新專輯「READY TO BE」宣傳，不過彩瑛日前在IG秀出在美國工作空檔的出遊照，網友卻發現她的衣服上有納粹符號，紛紛留言提醒她不妥。彩瑛馬上刪除照片，並發道歉聲明，「我沒有意識到T-shirt上符號的含義，對於沒有仔細審視並而引發大家的疑慮，我深感抱歉，今後絕對會注意，防止類似情形再度發生。」有網友指出彩瑛在月初也穿過這件衣服，只是她當時外罩了一件毛衣，恰好擋住了納粹標誌。

也有粉絲為彩瑛喊冤，認為經紀公司應該要做好把關，所屬公司JYP次凌晨道歉，表示疏忽了藝人貼文審核，之後會加強把關。

然而這並非是彩瑛第一次因衣服上的不當文字惹議，TWICE先前上MBC節目「音樂中心」打歌時，彩瑛穿了美國右翼團體「匿名者Q」標誌的上衣，該組織崇尚「白人至上 」，引發種族歧視 等相當大的爭議，彩瑛穿的衣服上甚至還有其口號「Where we go one, we go all」，讓網友超級傻眼，怒批工作人員知識不足，這次鬧出納粹符號爭議，更是沒有歷史常識。