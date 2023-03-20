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3大亂象 BLACKPINK演唱會怨聲四起

記者李姿瑩╱綜合報導
BLACKPINK演唱會結束後，衍生多項問題。(取材自推特)
BLACKPINK演唱會結束後，衍生多項問題。(取材自推特)

南韓女團BLACKPINK在台灣第二場演出，或許因為聽聞高雄市長陳其邁要來，安檢人員中多了不少警力，場外也出現舉著政治標語的民眾，另有怪客「吃屎哥」預告要到現場大鬧，幸好最後並未影響活動，藝人告五人、宇宙人則準時到場朝聖。

高雄場地辦過五月天等演唱會，BLACKPINK粉絲卻在首場演出後怨聲四起，粉絲抱怨，遇到視線受阻、違規者多、離場交通堵塞等三大亂象。尤其是搖滾區票價高，卻因為前排粉絲起立、小孩站上椅子，導致後方看不見舞台，觀賞效果大打折扣。

令粉絲困擾的還有回程交通，離場後至少得花1個小時才上得了捷運。高捷雖然已經增班運輸，仍到午夜才完全消化完全場4.5萬名旅客。台星王仁甫和季芹帶著女兒追星，也困在人群當中，最後選擇騎共享單車離開。

經過首場洗禮，第二天演出秩序相對進步，搖滾區粉絲集體自律不站立，也沒再聽到後方粉絲狂吼「坐下」，就連BLACKPINK走到延伸舞台時，現場粉絲依舊坐在椅子上應援，雖然整場演出僅近110分鐘，但她們為台灣準備了一套全新造型，在首場演出結束後立刻衝上推特熱搜，頓時讓台灣粉絲成為各國羨慕的對象。

BLACKPINK 捷運 南韓

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