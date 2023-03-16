「黑暗榮耀2」18禁露點照 車珠英：後製的

車珠英飾演的崔惠程在劇中有裸露鏡頭。（圖：Netflix提供）

南韓 夯劇「黑暗榮耀」討論度高，除了復仇劇情吸引人，其中霸凌 五人幫中的空服員「崔惠程」有一幕脫衣露兩點的畫面，引發網友熱議，而她日前受訪揭露祕辛：「是用CG（後製）完成的。」

崔惠程在劇中愛慕虛榮又有傲人身材，雖是霸凌五人幫中的一員，但家境不好的她，原本會是被霸凌的對象，劇中李簑羅就曾對她說「當年欺負的如果不是文同珢就是你」。車珠英受訪時笑說一直在等今天，顯見她也被問到很多次，她提到：「許多人說的那個畫面是CG完成的。」

車珠英說一開始看到劇本，見到有裸露情節，自己也沒有任何疑慮，「崔惠程從小就被朋友欺負，在脫下衣服戰勝他們的瞬間，她感到無比自豪。」她提到，因為「崔惠程」在劇中有動過隆乳手術 ，但自己沒有，所以露兩點的部分還是靠著CG完成，也有部分用到自己的身體和替身演員。

至於和全在寯浴缸的裸露背影也是替身，被問到看到完成的畫面有什麼感想，她說：「以我的標準來看，這是用了與平時不同的身體來表現，所以沒有裸露的壓力或精神的負擔，但其實我覺得自己應該多做一點，因為這部分成為了特別的話題，不覺得可惜嗎？」