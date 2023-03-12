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有雷／「黑暗榮耀」有第3季？ 網嫌「1橋段」超出戲

記者梅衍儂、李姿瑩／綜合報導
宋慧喬飾演的文同珢展開復仇大戰。（圖：Netflix提供）
宋慧喬飾演的文同珢展開復仇大戰。（圖：Netflix提供）

南韓女星宋慧喬主演夯劇「黑暗榮耀」第2季近日上線，不少觀眾熬夜一口氣看完8集，霸凌5人組的下場揭曉，有人大呼過癮，但也有網友認為劇情太拖，甚至有些不必要的裸露鏡頭，評價兩極。

第2季著重解密，宋慧喬飾演的「文同珢」展開復仇大戰，使計借惡懲惡。五大惡人兩死兩坐牢1重傷，主謀「朴涎鎮」殺人入獄，沒想到最終集反轉，真正的兇手另有其人，文同珢探監時對她神祕一笑，「我希望你這輩子什麼都不知道，在這地獄裡長命百歲，不斷質問自己到底為何冤枉。」讓人為編劇叫絕。

文同珢復仇時在朴涎鎮的豪宅對面租房，房租特別便宜，房東太太的身份也引發討論，有觀眾猜她是背後大Boss，最終集身份揭曉，原來她多年前欲自殺，千鈞一髮之際被文同珢救下，因此來報恩；另外，劇中神婆遭天譴倒地，到底有沒有死也是網友討論的焦點。

該劇大紅是非多，上線前韓媒踢爆導演安吉鎬曾是校園霸凌者，爆料者稱在27年前遭安吉鎬率眾圍毆。安吉鎬受訪時說根本不記得有這回事，而這個插曲也不影響觀眾對「黑暗榮耀」的喜愛，紛紛敲碗第3季。有網友分享在網站上看到第3季於2024年上線的預告，然而相關消息並未經官方證實。

宋慧喬憑藉著「黑暗榮耀」，再創演藝事業巔峰。觀眾稱讚她不只是轉型成功，更達到了演員巔峰狀態的境界。另一位女星車珠英當眾脫掉上衣的橋段，則被認為沒有必要。因為她突然「正面全裸」無預警露點，讓觀眾驚嚇到立刻出戲，意外被評為扣分的片段。

宋慧喬 霸凌 導演

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