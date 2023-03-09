「黑暗榮耀」燒燙妝太傷 宋慧喬皮膚出問題：開拍前快死了

宋慧喬身上的燙傷妝一次要耗費4、5小時。(取材自推特)

韓星宋慧喬 主演夯劇「黑暗榮耀」第2季美東時間10日將上線，試映會上宋慧喬透露自己在這一季感情大爆發。她在戲中被人用電棒燙膚霸凌，怵目驚心的燙傷疤痕每次都要耗費4、5個小時上特殊妝。該劇火爆海內外，宋慧喬笑說，連親友都打電話來套話，而她一律回答「3月10日上線就知道」。

宋慧喬和編劇金銀淑、導演 安吉鎬出席試映會，問到印象最深的橋段，宋慧喬說為了化燙傷疤痕妝，在脫掉衣服的狀態下連續化了4、5個小時，且她的皮膚也因為太常上妝一度出現問題。第一季中她有一幕在男主角李到晛面前脫衣展示傷疤，「我為了那個畫面努力減重 ，從開拍前3天就只吃香蕉，連一滴水都沒喝，在演那幕之前就覺得自己快死了，但也因為身體很疲累，所以詮釋得更好。」

宋慧喬8日出席試映會。(取材自OSEN)

她飾演的「文同珢」在第1季幾乎面無表情，宋慧喬透露第2季將會感情大爆發，在預告片中她嘶吼著「不要那樣笑」是最重要的轉折。「我一開始演的時候還有『宋慧喬這個人』的影子，但到後期100%變成『文同珢』，演技更加適合劇情要求。」她也提到和同劇演員有120%的默契，「我們互相交流演技能量，所以才能拍出撕裂的戲碼。」

問到有沒有感受到該劇的人氣，宋慧喬謙虛說：「上映之前很擔心，因為我只看到我不足的一面，而且很久沒拍電視劇了，一開始會擔心如果拍得不好怎麼辦，畢竟我是第一次接這樣的題材，每一幕都在煩惱『這樣演是對的嗎』，幸好播出後反應很好，所以特別感謝。」

她也談到拍攝現場的小花絮，「我有時候會帶我的狗Ruby到現場，有次李到晛也帶了他的狗來，讓兩隻狗狗相見歡，但我的狗很討厭別的狗，看到李到晛的狗超生氣，Ruby本來很喜歡李到晛，結果現在連李到晛都一起討厭了。」笑說李到晛後來都會自動離Ruby遠一點。