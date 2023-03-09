我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州6歲男童槍擊老師成重傷 檢方不打算起訴

「駭客來了 個資被盜」金山華人1妙招防信用卡盜刷

「黑暗榮耀」燒燙妝太傷 宋慧喬皮膚出問題：開拍前快死了

記者梅衍儂／即時報導
宋慧喬身上的燙傷妝一次要耗費4、5小時。(取材自推特)
宋慧喬身上的燙傷妝一次要耗費4、5小時。(取材自推特)

韓星宋慧喬主演夯劇「黑暗榮耀」第2季美東時間10日將上線，試映會上宋慧喬透露自己在這一季感情大爆發。她在戲中被人用電棒燙膚霸凌，怵目驚心的燙傷疤痕每次都要耗費4、5個小時上特殊妝。該劇火爆海內外，宋慧喬笑說，連親友都打電話來套話，而她一律回答「3月10日上線就知道」。

宋慧喬和編劇金銀淑、導演安吉鎬出席試映會，問到印象最深的橋段，宋慧喬說為了化燙傷疤痕妝，在脫掉衣服的狀態下連續化了4、5個小時，且她的皮膚也因為太常上妝一度出現問題。第一季中她有一幕在男主角李到晛面前脫衣展示傷疤，「我為了那個畫面努力減重，從開拍前3天就只吃香蕉，連一滴水都沒喝，在演那幕之前就覺得自己快死了，但也因為身體很疲累，所以詮釋得更好。」

宋慧喬8日出席試映會。(取材自OSEN)
宋慧喬8日出席試映會。(取材自OSEN)

她飾演的「文同珢」在第1季幾乎面無表情，宋慧喬透露第2季將會感情大爆發，在預告片中她嘶吼著「不要那樣笑」是最重要的轉折。「我一開始演的時候還有『宋慧喬這個人』的影子，但到後期100%變成『文同珢』，演技更加適合劇情要求。」她也提到和同劇演員有120%的默契，「我們互相交流演技能量，所以才能拍出撕裂的戲碼。」

問到有沒有感受到該劇的人氣，宋慧喬謙虛說：「上映之前很擔心，因為我只看到我不足的一面，而且很久沒拍電視劇了，一開始會擔心如果拍得不好怎麼辦，畢竟我是第一次接這樣的題材，每一幕都在煩惱『這樣演是對的嗎』，幸好播出後反應很好，所以特別感謝。」

她也談到拍攝現場的小花絮，「我有時候會帶我的狗Ruby到現場，有次李到晛也帶了他的狗來，讓兩隻狗狗相見歡，但我的狗很討厭別的狗，看到李到晛的狗超生氣，Ruby本來很喜歡李到晛，結果現在連李到晛都一起討厭了。」笑說李到晛後來都會自動離Ruby遠一點。

宋慧喬在「黑暗榮耀」第2季中更加瘋狂。(取材自YouTube)
宋慧喬在「黑暗榮耀」第2季中更加瘋狂。(取材自YouTube)

宋慧喬 導演 減重

上一則

「還珠」黃奕2次婚姻都失敗 嘆一直想遇到五阿哥這款

延伸閱讀

「黑暗榮耀2」上線倒數 內容暴力韓青少年禁看

「黑暗榮耀2」上線倒數 內容暴力韓青少年禁看
酷似韓星宋慧喬 中國高顏值女飛行員成全國人大代表

酷似韓星宋慧喬 中國高顏值女飛行員成全國人大代表
酷似宋慧喬女飛官成全國人代 90後徐楓燦被讚「誰配她」

酷似宋慧喬女飛官成全國人代 90後徐楓燦被讚「誰配她」
「黑暗榮耀2」揭伏筆 宋慧喬脫衣復仇

「黑暗榮耀2」揭伏筆 宋慧喬脫衣復仇

熱門新聞

趙露思(右)和吳磊在「星漢燦爛·月升滄海」中CP感十足。（圖：WeTV提供）

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

2023-03-02 22:47
工藤靜香和木村拓哉被爆4月將閃電離婚。（取材自Instagram）

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

2023-03-06 20:32
這是真人還是AI繪圖？網友製作的「AI真人辨識測驗」，共有20位美女讓您考考眼力。(取自PTT)

20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」

2023-03-06 11:47
「星落凝成糖」由陳星旭（圖）、李蘭迪主演，講述「上錯花轎嫁對郎」故事。（取材自微博）

戲說從頭／「星落凝成糖」上錯花轎嫁對郎 反差人設吸睛

2023-03-05 02:11
布魯斯威利近日與友人碰面被偷拍，顯得比以往都憔悴。（取材自臉書）

令人鼻酸 布魯斯威利妻子哽咽求狗仔攝影別再驚擾他

2023-03-06 06:35
(取自Netflix影片)

南韓攝理教教主涉性侵 方力申女友指控：太髒了

2023-03-06 15:45

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？