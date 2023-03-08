我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

「黑暗榮耀2」上線倒數 內容暴力韓青少年禁看

記者梅衍儂／綜合報導
宋慧喬主演的Netflix夯劇「黑暗榮耀」第2季即將上線。(取材自Instagram)
宋慧喬主演的Netflix夯劇「黑暗榮耀」第2季即將上線。(取材自Instagram)

韓星宋慧喬主演的Netflix夯劇「黑暗榮耀」第二季即將上線，她在劇中飾演青少年時期被霸凌、成人後回歸復仇的「文同珢」一角，眾所期待她的復仇大戲，沒想到上線倒數三天，傳出該劇因為太暴力，在韓被歸類類為青少年禁止觀看級別。

「黑暗榮耀」去年底播出第一季，上線後話題不斷，好口碑更是橫掃全球，宋慧喬和劇中霸凌小團體的各種瘋癲、復仇、暴力、床戲等情節，在在引發討論，該劇總共16集，分為一、二季播出，吊足觀眾胃口，不少人都非常期待第二季播出。日前第二季預告片和宣傳照釋出，更是吸引網友議論，許多爭執、打架甚至火燒畫面，都讓這部劇充滿張力。

然而或許是太過刺激，日前南韓影像等級委員會將「黑暗榮耀」第二季分類為青少年禁止觀看級別，原因是劇中大量出現了暴力、吸菸、濫用藥物、涉及性等鏡頭。影像等級委員會表示「黑暗榮耀」第二季中，唆使謀殺、協助謀殺以及其他損害身體的鏡頭太過於直接和具體，因此決定和第一季一樣，分類為青少年禁止觀看級別，

「黑暗榮耀」第2季總長435分14秒，比第1季多出了約51分鐘的內容。

霸凌 宋慧喬 南韓

上一則

韓媒曝警方豪宅搜染毒證物 劉亞仁將露面？

下一則

「甄嬛傳」女星產後憂鬱 兒患肺炎內疚自呼巴掌

延伸閱讀

太暴力？「黑暗榮耀」第2季上線倒數3天被「禁止觀看」

太暴力？「黑暗榮耀」第2季上線倒數3天被「禁止觀看」
酷似韓星宋慧喬 中國高顏值女飛行員成全國人大代表

酷似韓星宋慧喬 中國高顏值女飛行員成全國人大代表
酷似宋慧喬女飛官成全國人代 90後徐楓燦被讚「誰配她」

酷似宋慧喬女飛官成全國人代 90後徐楓燦被讚「誰配她」
「黑暗榮耀2」揭伏筆 宋慧喬脫衣復仇

「黑暗榮耀2」揭伏筆 宋慧喬脫衣復仇

熱門新聞

趙露思(右)和吳磊在「星漢燦爛·月升滄海」中CP感十足。（圖：WeTV提供）

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

2023-03-02 22:47
林鳳英嫁比利時富商，外表依舊保持亮麗。（記者王聰賢／攝影）

台全裸豔星嫁富商7年 夫分好遺產她卻為1女氣喊離婚

2023-02-28 19:49
工藤靜香和木村拓哉被爆4月將閃電離婚。（取材自Instagram）

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

2023-03-06 20:32
這是真人還是AI繪圖？網友製作的「AI真人辨識測驗」，共有20位美女讓您考考眼力。(取自PTT)

20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」

2023-03-06 11:47
香港導演羅俊偉。 （翻自YouTube）

香港導演逼夜店妹當性奴 要求15分鐘內提供3P對象

2023-03-01 02:35
「星落凝成糖」由陳星旭（圖）、李蘭迪主演，講述「上錯花轎嫁對郎」故事。（取材自微博）

戲說從頭／「星落凝成糖」上錯花轎嫁對郎 反差人設吸睛

2023-03-05 02:11

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金