子瑜「超美乳溝」曝光 粉絲暴動 IG破千萬成台灣第1人

子瑜和Mina合照小露乳溝。（取材自Instagram）

韓團TWICE台灣成員子瑜最近一改甜美風，在頒獎典禮上大方放送深溝，讓不少粉絲直呼子瑜改走辣妹風了。

TWICE最近來美參加「Billboard’s 2023 Women in Music」頒獎典禮，獲得「突破獎」肯定，並表演英語單曲「MOONLIGHT SUNRISE」，子瑜穿著低胸打歌服，乳溝相當吸睛。她在IG限時動態分享與日籍團員Mina的合照，上頭寫著「MiTzu」以及愛心符號，足見好感情。

子瑜IG突破一千萬人追蹤。（取材自Instagram）

而去年5月16日開通個人Instagram的子瑜，6日迎來粉絲追蹤數破千萬大關，不到1年就達成如此驚人成就，超越天王周杰倫 （周董）、天后蔡依林 （Jolin），成了最多人追蹤Instagram的台灣藝人。

TWICE全員在去年5月開通個人Instagram，立刻吸引大批粉絲追蹤，周子瑜是繼日本 籍團員MOMO後，第2位達成千萬人追蹤成就，可見她的魅力非凡，大批粉絲也在她Instagram留言祝賀她，「恭喜子瑜IG破1000萬追蹤」、「恭喜第一個台灣人1000萬」、「屋哩子瑜真的是我們的驕傲」。