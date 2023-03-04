綾瀨遙濕身出浴 網友沸騰：睡不著了

綾瀨遙在保養品牌的新形象廣告中，穿上一身透明薄紗潛入水中。（視頻截圖）

37歲日本 女星綾瀨遙出道23年，主演過無數夯劇和電影 ，無論是詮釋溫柔婉約小女人或是潑辣狂野女子，都難不倒她；凍齡外貌加上姣好身材，是許多人心目中的女神，也是廣告代言的寵兒。近日，她為保養品牌拍攝全新廣告，濕身「出浴」的畫面，引起粉絲瞬間沸騰，許多人都忍不住說：「被綾瀨遙美到睡不著了！」

綜合媒體報導，綾瀨遙擔任知名保養品牌代言人超過10年，近日品牌釋出全新廣告，只見綾瀨遙穿著透視薄衫，展現零死角的驚艷美貌，全身溼透的她一點都沒有狼狽之感，反而更顯得她清新脫俗，綾瀨遙潔白透亮的肌膚在水面折射的波光閃動之下，顯得微微發亮，完美呈現她毫無毛孔的膚況，可說是最佳代言人。

綾瀨遙絕美「出水芙蓉」的畫面在網路公開後，日本網友紛讚：「肌膚狀態太神了，完全不像37歲熟齡肌」、「太美了！」中國網友也稱讚她：「綾瀨遙美到我睡不著覺」、「不准有人說綾瀨遙的美貌普通」、「每個年齡階段都有不同的美，難怪日本人這麼愛她」。

此外，日前她出席與木村拓哉合作的「The Legend & Butterfly」電影發布會，以一身全黑禮服亮相，配上精緻妝容，並盤起隨性的丸子頭，轉身背後大挖空，露出白皙裸背，好身材展露無遺，網友看了狂讚「作為日本最受歡迎的女星不是沒道理，狀態好，自信又大方」。

綾瀨遙穿著露背長裙出席新片記者會，轉身辣洩大片裸背。（取材自微博）

綾瀨遙還忙於宣傳行定勳執導的諜戰片「Revolver Lily」，日前在東京舉行記者會，她與長谷川博己、豐川悅司及男團Go!Go!kids成員羽村仁成等一同亮相，陣容相當鼎盛。劇中講述綾瀨遙飾演小曾根百合，16歲開始從事特務工作，擅以左輪手槍殺敵，被譽為「史上最強黑暗女王」。