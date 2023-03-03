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木村拓哉4月官宣離婚？工藤靜香笑「請隨便寫」

娛樂新聞組╱綜合報導
木村拓哉(圖)被傳4月官宣離婚，工藤靜香回應「請隨便寫」。(取材自Instagram)
木村拓哉(圖)被傳4月官宣離婚，工藤靜香回應「請隨便寫」。(取材自Instagram)

日本天王木村拓哉與工藤靜香結婚23年，育有木村心美、木村光希兩個女兒，家庭生活看起來十分幸福，但近來卻遭日媒爆料，兩人將在4月宣布離婚。工藤靜香被媒體堵到追問時，笑說「請隨便寫」。

日媒FRIDAY報導，他們收到消息木村準備與工藤靜香離婚，原本是1月要宣布，但是怕影響木村的電影「THE LEGEND & BUTTERFLY」，於是可能改到新劇「風間公親-教場0-」4月開播前宣布。據悉，兩人離婚消息是富士電視台人員爆出，因傑尼斯長期和富士電視台有合作關係，加上新劇是由富士播出，才會從富士傳出消息。

報導指出，工藤在和木村交往前，曾與57歲搖滾天團「X JAPAN」團長YOSHIKI拍拖，兩人1992年擦出火花，1994年被爆在洛杉磯半同居，但1996年分手，2000年與木村結婚，轟動演藝圈。

然而工藤靜香和YOSHIKI似乎沒有因此斷緣，去年底兩人都受邀出席「紅白歌唱大賽」，YOSHIKI在錄影結束後，透過自己的頻道直播聊到「紅白」時，主動提起工藤，「對了，今天靜香也在，我有時候也會詢問她意見，問她覺得這個怎樣」，YOSHIKI甚至大讚「她真的是個很棒的人」。

YOSHIKI的發言在網路上引來騷動，不少網友好奇「居然大聊前女友」、「木村聽到不知道會怎麼想」。爆料說，由於兩個女兒心美和光希已滿20歲，木村拓哉和工藤靜香或許正是離婚的好時機。

FRIDAY為此特別去堵工藤靜香，要她回應離婚傳聞，她當場笑出聲：「噗！大家可以隨便寫，請自由地寫，媒體朋友平常都是想寫什麼就寫什麼，所以隨便大家怎麼寫；我覺得這不是一個需要讓大家特意來問的話題，我也無法做出任何回應，什麼都沒有。」

工藤靜香對離婚傳聞似乎不以為意，週刊2月24日也拍到夫婦倆一起到運動俱樂部，並沒有互不往來跡象。

木村拓哉被傳4月官宣離婚，工藤靜香(圖)回應「請隨便寫」。(取材自Instagr...
木村拓哉被傳4月官宣離婚，工藤靜香(圖)回應「請隨便寫」。(取材自Instagram)

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