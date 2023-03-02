劉亞仁驗出吸4種毒品 Netflix「地獄公使2」宣布換角

劉亞仁涉嫌吸毒演藝事業恐全毀。（Getty Images）

韓星劉亞仁上月初爆出疑似使用俗稱牛奶 針的異丙酚過量，他的毛髮檢測結果近期出爐，發現除了異丙酚、大麻 ，還有第3種毒品 。昨日韓媒曝光他驗出的第3項毒品竟是一級毒品古柯鹼，甚至又驗出第4種毒品K他命。他今年有多部作品準備上線或開拍，今（2）Netflix夯劇「地獄公使」第2季開第一槍，原本擔任男主角的劉亞仁確定退出，由金聖喆取代演出。

劉亞仁年紀輕輕，如今因染毒前途恐全毀，韓媒報導他一年使用牛奶針73次，總劑量高達4400毫升。不僅如此，日前他尿液和毛髮檢驗結果出爐，發現他體內除了有異丙酚、大麻，還有第3種毒品成分，今韓媒爆出就是古柯鹼，甚至還有K他命，警方預計最快下周傳喚劉亞仁。

消息一出，引起網友熱議，有網友調侃他是「人體煉丹爐」，體內居然多達4種毒品，也有人驚訝他嗑4種毒品竟然還沒出事，更多網友則是希望他消失演藝圈。

劉亞仁主演的「地獄公使」2021年11月第一季上線，內容是超自然現象和邪教相關的辦案驚悚劇情， 一播出就在海內外引起不少關注，同時也獲得不錯口碑。該劇很早就確定了第2季的製作內容，預計今年夏天開拍，明年上映，然而劉亞仁此時爆出吸毒醜聞，讓劇組相當頭痛。

劉亞仁一開始被驗出毛髮中有異丙酚和大麻，多數劇組還在觀望中，但昨天又爆驗出了一級毒品古柯鹼和K他命。「地獄公使」劇組不忍了決定換角，韓媒報導指出，相關人士透露新男主角金聖喆魅力不亞於劉亞仁，能好好消化男主角「鄭晉守」一角。