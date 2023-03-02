李敏鎬、金泰希被追稅 他說沒逃稅 她稱是失誤

金泰希被爆利用投資房地產獲利而被南韓國稅局調查。（取材自Instagram）

近來南韓 演藝圈爆出多達84位明星涉嫌逃稅，包括影帝李秉憲、權相佑，如今金泰希的名字也赫然出現在調查名單上，男神李敏鎬也被追討數億韓幣的稅金。

李敏鎬經紀公司連忙表示追繳的稅金是與肖像權賠償有關，不是逃稅，但此說法隨即遭專家打臉。

李敏鎬所屬MYM娱樂2020年9月被南韓稅局進行「特別稅務調查」，並遭追繳數億韓幣。該公司是李敏鎬的姊姊所開，相當於他的個人工作室。對於疑似逃稅，MYM表示追繳的不是逃稅，而是賠償肖像權相關費用。

不過有稅務專家跳出來打臉，表示會被「特别稅務調查」追繳稅金就是因為有逃稅行為，目的通常是回收犯罪利益。對此，MYM暫無進一步回應。

此外，韓媒報導，金泰希被爆利用投資房地產 獲利而被南韓國稅局調查。她的姊姊金希媛（音譯）2009年7月設立「Lua娛樂」，金泰希以該公司旗下藝人身分在演藝圈活動10年，後她與BS娛樂簽約後，「Lua娛樂」改名為「Lua Asset」。金泰希於2018年8月買下龍山區一棟價值韓幣42億（約322萬美元）的豪宅，卻於2021年7月改成了「Lua Asset」的公司住址，涉嫌透過空殼公司來逃稅。