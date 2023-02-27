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祕戀佐藤惠？ 堂本光一低調交往10年沒曝光

記者李姿瑩／綜合報導
佐藤惠和堂本光一疑似在同一個房間開直播。（取材自Instagram）
佐藤惠和堂本光一疑似在同一個房間開直播。（取材自Instagram）

日本偶像團體近畿小子成員堂本光一日前被「Sponichi Annex」爆料，祕戀女星佐藤惠長達10年。他們2009年、2010年曾合作舞台劇「Endless SHOCK」，兩人結下不解之緣，推測不到2013年就已經低調交往。

43歲的堂本光一出道以來潔身自愛，認真工作鮮少傳緋聞。近畿小子的粉絲們最愛把他和搭檔堂本剛湊對，隨著年齡增長，堂本光一也不避諱公開分享家庭觀，坦言自己覺得能結婚成家是件幸福的事情。

佐藤惠和堂本光一疑似在同一個房間開直播。（取材自Instagram）
佐藤惠和堂本光一疑似在同一個房間開直播。（取材自Instagram）

佐藤惠小堂本光一六歲，2001年演出「3年B班金八先生」正式出道，也在日版「流星花園」軋上一角。她在和堂本光一合作時被他的溫暖鼓勵打動，現在積極靠斜槓發揮才華，努力開展美容健身副業，自己也取得彼拉提斯的教學證照。

網友發現，佐藤惠和堂本光一交往其實早就有跡可循，他們2020年5月2日都在IG開直播，背景疑似在同一個房間內。此外，佐藤惠還發過一些暗藏閃光彈的文章，都被網友翻出來放大研究。而他們之所以能夠祕密戀愛超過10年，就是因為從不出門約會，所以和路人目擊、狗仔偷拍絕緣。如今堂本光一早已年屆適婚年齡，粉絲們祝福遠多過反對，當然不免還是要打趣「另一半竟然不是堂本剛」。

舞台劇 健身 緋聞

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