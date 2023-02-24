當10歲女繼父？宋仲基動怒護妻

宋仲基(左)指新婚妻子凱蒂樣樣好，但謠言卻愈傳愈誇張。(取材自推特)

韓星宋仲基 上月底宣布和英國 人凱蒂再婚，外傳凱蒂有段婚姻並育有10歲女兒。宋仲基從未對此事發聲，而他最近受韓訪首談傳言，他坦言非常憤怒，指紋中「除了她的大學校名，其他全都是無稽之談。」

36歲的宋仲基和大1歲的凱蒂結婚，有南韓 網友挖出凱蒂舊照，指她有個10歲女兒，酸宋仲基直接當現成小爸。宋仲基一直保持沉默，這次受訪不忍了一次說開，表示剛開始不以為意，認為「我們的愛情不會因謠言而改變，但是愈來愈誇張。」

提到新婚妻子，他滿口誇讚：「我不能說太多，可以透露的是她引導我往正能量方向前進，幫我找回平衡。」雖說不能說太多，但他還是忍不住分享：「凱蒂有超多好的地方可以說，她是一個在多方面給我信心的朋友，我的想法或人生哲學，她都能幫我確認我的邏輯是對的。」

宋仲基即將當爸，他開心表示：「很棒，非常棒。我本來個性就比較平淡，曾說過組建家庭、生孩子是我人生最大的目標，所以我非常心動，也很緊張，是心情很好的那種緊張。」

他也透露登記結婚當天超忙，一結束就去片場開機、讀劇本，「那天很累，工作完才再跟她見面，一起吃了晚餐。」