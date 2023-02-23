我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

「黑暗榮耀2」上線倒數 宋慧喬被嗆：再找1支電捲棒對付妳

記者梅衍儂／即時報導
宋慧喬在「黑暗榮耀」第2季中更加瘋狂。(取材自YouTube)
宋慧喬在「黑暗榮耀」第2季中更加瘋狂。(取材自YouTube)

韓星宋慧喬主演的話題熱劇「黑暗榮耀」下月10日上線，23日Netflix再度釋出預告，宋慧喬脫下外套，露出高中時期被電棒燙傷的可怖傷疤，瞬間讓鄭星一飾演的「河度領」一角嚇呆；第一季中疑似已經身亡的關鍵人物孫慏悟，竟死而復生和宋慧喬通話，種種精彩片段符合了編劇和導演先前透露的「所有誘餌都會回收，最痛快人火辣的劇情都在第2季」。

「黑暗榮耀」第2季上線倒數，隨著越來越多的預告釋出，觀眾的胃口也被吊盡，大家都好奇宋慧喬飾演的文同珢究竟會使出什麼樣的復仇絕招。今天上線的預告中，她在河度領面前脫下外套，上身僅有一件無袖，對方見到她昔日被霸凌的傷疤，露出不可置信的表情，也代表著他知道了自己的老婆朴涎鎮（林知衍飾)曾做過的事。

來源：Netflix Asia

預告中也有鄭星一、李到晛等主角接連崩潰的畫面，其中一幕烈火燃燒的畫面，帶給觀眾強烈的窒息感，或許也正呼應了了宋慧喬經歷過的燙傷之苦。預告中林知衍對宋慧喬撂下狠話：「不管我殺了妳，還是要把妳煮熟，都能再找一隻電捲棒對付妳。」宋慧喬則回敬：「希望你跟我一樣感受到那種灼熱，希望你痛到骨子裡」。

編劇金銀淑之前曾在訪問中透露：「如果看了第1季沒看第2部絕對會受不了！最痛快火辣的劇情都會集中在第2季！」導演安吉鎬則說：「文同珢的爭鬥正式開始，加害者受到懲罰的故事將會更生動，讓人目不轉睛，所有的誘餌都會回收的。」

宋慧喬在「黑暗榮耀」第2季中露出傷疤給鄭星一看。(取材自YouTube)
宋慧喬在「黑暗榮耀」第2季中露出傷疤給鄭星一看。(取材自YouTube)

宋慧喬 導演 霸凌

上一則

宋仲基當現成小爸？首談新婚妻「10歲女兒」真相 罕見動怒

下一則

妻夫木聰扮神醫 重金打造手術室 「能買一台進口車」

延伸閱讀

FENDI大秀 宋慧喬、許光漢夢幻同框 宋雨琦穿透視洋裝

FENDI大秀 宋慧喬、許光漢夢幻同框 宋雨琦穿透視洋裝
全智賢遇小11歲孫興慜「秒變小粉絲」 意外有CP感

全智賢遇小11歲孫興慜「秒變小粉絲」 意外有CP感
許光漢拎FENDI最新男包登機 飛米蘭會宋慧喬

許光漢拎FENDI最新男包登機 飛米蘭會宋慧喬
宋慧喬完美示範 寒流天冷穿搭 保暖不厚重祕技解析

宋慧喬完美示範 寒流天冷穿搭 保暖不厚重祕技解析

熱門新聞

劉文正15日被傳病逝，家人表示才和他通過電話。(本報資料照片)

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-15 23:03
中國演員陳晨因病在北京突然過世，年僅38歲。（取材自微博）

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

2023-02-20 22:57
夏玉順(右)稱是劉文正永遠的經紀人。(夏玉順提供)

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

2023-02-16 10:15
劉文正驚傳病逝美國。（本報資料照片）

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

2023-02-15 01:55
資深媒體人麥若愚親揭劉文正（圖）痛苦引退內幕。 （聯合報系資料照片）

謠言滿天飛 資深媒體人揭劉文正「痛苦引退」內幕

2023-02-17 18:41
劉文正。 圖／聯合報系資料照

劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光

2023-02-15 15:53

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路
華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資