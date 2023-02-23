「黑暗榮耀2」上線倒數 宋慧喬被嗆：再找1支電捲棒對付妳

宋慧喬在「黑暗榮耀」第2季中更加瘋狂。(取材自YouTube)

韓星宋慧喬 主演的話題熱劇「黑暗榮耀」下月10日上線，23日Netflix再度釋出預告，宋慧喬脫下外套，露出高中時期被電棒燙傷的可怖傷疤，瞬間讓鄭星一飾演的「河度領」一角嚇呆；第一季中疑似已經身亡的關鍵人物孫慏悟，竟死而復生和宋慧喬通話，種種精彩片段符合了編劇和導演 先前透露的「所有誘餌都會回收，最痛快人火辣的劇情都在第2季」。

「黑暗榮耀」第2季上線倒數，隨著越來越多的預告釋出，觀眾的胃口也被吊盡，大家都好奇宋慧喬飾演的文同珢究竟會使出什麼樣的復仇絕招。今天上線的預告中，她在河度領面前脫下外套，上身僅有一件無袖，對方見到她昔日被霸凌 的傷疤，露出不可置信的表情，也代表著他知道了自己的老婆朴涎鎮（林知衍飾)曾做過的事。

來源：Netflix Asia

預告中也有鄭星一、李到晛等主角接連崩潰的畫面，其中一幕烈火燃燒的畫面，帶給觀眾強烈的窒息感，或許也正呼應了了宋慧喬經歷過的燙傷之苦。預告中林知衍對宋慧喬撂下狠話：「不管我殺了妳，還是要把妳煮熟，都能再找一隻電捲棒對付妳。」宋慧喬則回敬：「希望你跟我一樣感受到那種灼熱，希望你痛到骨子裡」。