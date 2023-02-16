「機智醫生」柳演錫淚灑記者會 曝拍完新片後多了家人

柳演錫(左)、車太鉉在「超完美狗保姆」和8隻狗一起拍攝。(圖：采昌提供)

韓片「超完美狗保姆」15日在首爾舉行試映記者會，由曾獲大鐘電影 獎最佳新導演 獎肯定的金周煥，率領雙主演柳演錫、車太鉉現身。感情豐沛的柳演錫看完片後，因為想起過去與寵物犬分離的往事，直到訪問情緒都還無法鎮定，甚至到了拍照時間，淚水依舊在眼眶打轉，趕緊向工作人員要衛生紙拭淚、收拾好情緒，他表示：「抱歉，我出道也有一段時間了，真的是第一次這樣，我自己也很驚慌。」一旁的車太鉉見狀趕緊打圓場笑喊：「這些都不是演出來的喔！」瞬間轉換了氣氛，讓所有記者莞爾一笑。

該片故事描述面臨提早登出危機的狗主人「民秀」，和人生本來就面臨危機的「真國」，為了替愛犬「魯尼」尋找完美保姆而展開面試 ，意外以「犬」為名義持續奔走的故事。2人在片中為尋找完美狗保姆，一路從首爾到濟州島，與各個狗保姆候選人展開有趣的面試。柳演錫含淚說，「電影後半段，我獨自回家後，看著魯尼原本待的地方空出來，摸著他掉下的毛，忍不住想起以前送走寵物的場面」，接著提到自己從小學開始，家裡一直都有養狗，「有時候因為生活步調的改變，就不得不送走這些毛小孩，很常太難過就會故意裝作不理睬。」

柳演錫接著分享，在拍攝「超完美狗保姆」時，並沒有養任何寵物，「雖然父母家裡還有養，但我出來住後，就沒自己再養其他寵物，因為要送走牠們太痛苦了」，不過拍完該片後，「如果有我能夠幫助的毛小孩，就應該把牠帶回來當作家人一起生活，這個想法變得更加明確了。」殺青後大概1年，他也領養了一隻狗，「這個作品給我的影響還真大呢」。