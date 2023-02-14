勝利判決書 揭招待金主一條龍「玩很大」

勝利已經出獄，傳沒有重回演藝圈的打算。（取材自微博）

南韓前BIGBANG成員勝利日前服刑期滿出獄，韓媒取得他的判決書，赫然發現他「玩很大」，曾找來三位中國大陸女子玩「多人運動」，並將她們的裸照傳到老司機群組共賞。

判決書上紀錄，勝利在2015年砸下4300萬韓元（約3.39萬美元），陸續找來小姐供金主們玩樂，性招待次數高達29次。當中詳載他提供日本 金主高規格的接待流程，從機場接送到下榻飯店，一進房就能看到美人投懷送抱。

除了日本金主，台灣、香港 等地的金主也都體驗過勝利安排的特殊服務。對此，勝利的辯護律師堅稱勝利並未參與，然而法官根據事證確認勝利在場，不採信律師方面的說法。

勝利除了招待金主極樂享受，自己也沒少玩過。他在2016年BIGBANG中國巡迴粉絲見面會結束後，找來三名大陸妹子狂歡，並拍下她們全裸床照，發給鄭俊英在內的老司機群組。當然勝利的律師矢口否認這些私密照是他拍的，推稱是新加坡 媽媽桑傳來。法官見他們說詞反覆，加上證據確鑿，最終仍認定勝利觸法。

如今勝利已經身敗名裂，出獄後的他沒有公開露面，也沒有重回演藝圈的打算。相關人士表示，他正在深切反省中，其他部分則無可奉告。