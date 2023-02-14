我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不到60秒驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 俯衝險落海

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

勝利判決書 揭招待金主一條龍「玩很大」

記者李姿瑩／綜合報導
勝利已經出獄，傳沒有重回演藝圈的打算。（取材自微博）
勝利已經出獄，傳沒有重回演藝圈的打算。（取材自微博）

南韓前BIGBANG成員勝利日前服刑期滿出獄，韓媒取得他的判決書，赫然發現他「玩很大」，曾找來三位中國大陸女子玩「多人運動」，並將她們的裸照傳到老司機群組共賞。

判決書上紀錄，勝利在2015年砸下4300萬韓元（約3.39萬美元），陸續找來小姐供金主們玩樂，性招待次數高達29次。當中詳載他提供日本金主高規格的接待流程，從機場接送到下榻飯店，一進房就能看到美人投懷送抱。

除了日本金主，台灣、香港等地的金主也都體驗過勝利安排的特殊服務。對此，勝利的辯護律師堅稱勝利並未參與，然而法官根據事證確認勝利在場，不採信律師方面的說法。

勝利除了招待金主極樂享受，自己也沒少玩過。他在2016年BIGBANG中國巡迴粉絲見面會結束後，找來三名大陸妹子狂歡，並拍下她們全裸床照，發給鄭俊英在內的老司機群組。當然勝利的律師矢口否認這些私密照是他拍的，推稱是新加坡媽媽桑傳來。法官見他們說詞反覆，加上證據確鑿，最終仍認定勝利觸法。

如今勝利已經身敗名裂，出獄後的他沒有公開露面，也沒有重回演藝圈的打算。相關人士表示，他正在深切反省中，其他部分則無可奉告。

日本 新加坡 香港

上一則

濱崎步曬海邊度假照 兩寶貝子首度曝光

下一則

74歲宮雪花澳洲酒樓商演 濃妝被酸像蠟像

延伸閱讀

陳飛宇成吳亦凡2.0？ 認了床照 否認是「小王」

陳飛宇成吳亦凡2.0？ 認了床照 否認是「小王」
BIGBANG勝利判決書曝光 開完見面會就找妹「極樂中國」

BIGBANG勝利判決書曝光 開完見面會就找妹「極樂中國」
貪腐遭部下舉報 德州檢長竟用330萬公帑和解

貪腐遭部下舉報 德州檢長竟用330萬公帑和解
德州檢長遭部下舉報貪腐 竟用330萬公帑和解

德州檢長遭部下舉報貪腐 竟用330萬公帑和解

熱門新聞

王力宏全面回歸歌壇。（圖：寬魚國際提供）

王力宏贏了 這官司打1年勝訴 索賠金額出爐

2023-02-07 01:02
王麗坤傳出老公是詐騙犯。圖／摘自微博

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

2023-02-07 19:22
陳飛宇床照曝光。(取材自微博)

吳亦凡2.0？陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光

2023-02-13 00:39
戴夫法蘭柯（左）花了很長一段時間，才能接受另一半艾莉森布麗對裸體的喜愛。（路透資料照片）

女星坦承太愛脫光 導演老公受不了

2023-02-07 15:25
隋棠(左)與老公近來陷「家宅不寧」風波。圖／摘自臉書

「房子是我賣給隋棠的」房仲還原賣房始末 7點親解疑雲

2023-02-12 15:44
于文文性格豪邁。(取材自微博)

「乘風破浪3」于文文豪邁腿狂開走光 節目全程馬賽克

2023-02-06 22:57

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗