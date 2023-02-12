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韓孝周、朴炯植聯手對抗活屍 扮高中生自誇不違和

記者杜沛學／綜合報導
韓孝周(左)與朴炯植穿上學生制服，互讚速配。（圖：東森提供）
韓孝周(左)與朴炯植穿上學生制服，互讚速配。（圖：東森提供）

韓星朴炯植、韓孝周主演活屍韓劇「幸福」描述對抗新冠肺炎的時代，人民因服用治療肺炎的口服藥引發人體變異，突如其來的傳染病造成新一波恐慌。

劇中韓孝周為抽中新公寓向朴炯植提出結婚要求，朴炯植當下雖傻住仍答應她的請求，兩人順利入住公寓，卻因「狂人病」爆發被迫與外界隔離，展開一連串的生存遊戲，恐怖又刺激的劇情，在韓播出後獲得觀眾好評。

朴炯植從團體帝國之子（ZE:A）出道，退伍後以「幸福」作為復出作。他飾演的「鄭以賢」高中時期因膝傷被迫放棄打棒球，帶著複雜心情走上頂樓，疑似輕生舉動引起注意，害全校不能放學，也惹韓孝周飾演的「尹新春」超不爽。

韓孝周走上頂樓與朴炯植一番懇談，朴炯植決定下樓繼續新人生，豈料站起來那刻卻被韓孝周一把推下樓，朴炯植不但沒生氣還對她說：「我們交往吧！」完全被她的氣場迷住。朴炯植表示：「當時真的是吊鋼絲『墜樓』，雖然我有懼高症，但那場戲是兩人故事的開始，我非常喜歡那幕。」

韓孝周18歲時參加選美比賽奪冠出道，曾受封「小宋慧喬」，憑古裝劇「同伊」獲百想藝術大賞、電影「監諜任務」獲青龍獎影后，演技備受肯定。韓孝周過往都是浪漫愛情劇女神，每次的作品都能帶來一定的新鮮感，繼「W─兩個世界」時隔五年再次回歸電視圈，在「幸福」變身警察特攻隊反恐戰術要員，有不少打鬥戲，為此勤練身手還上射擊場訓練。

韓孝周睽違五年重返小螢幕，變身女特警有不少打鬥戲。（圖：東森提供）
韓孝周睽違五年重返小螢幕，變身女特警有不少打鬥戲。（圖：東森提供）

劇中韓孝周為制伏活屍直接一記過肩摔再滑壘撿槍，甚至是困在封鎖的大樓內，拿著球棒巡邏保護住民的架式也超帥氣，韓孝周自認「尹新春」角色設定與本人個性最相似，她更憑該劇獲得「第一屆青龍系列大獎─人氣獎」。

朴炯植與韓孝周首次合作就飾演新婚夫婦，戲裡兩人是高中同學，都有穿著校服的戲碼，韓孝周自認穿校服毫無違和，「但看到小演員只有10幾歲，跟我差了20歲，還是有點衝擊啦！」

警察 電影 韓劇

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