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37歲崔振赫腹肌出走有小肚子 被媽催婚嚇傻：我很驚慌

記者梅衍儂／即時報導
韓星崔振赫最近被媽媽問要不要認識朋友的女兒。(記者沈昱嘉／攝影)
韓星崔振赫最近被媽媽問要不要認識朋友的女兒。(記者沈昱嘉／攝影)

韓星崔振赫以往談戀愛母親大人都皺眉頭，37歲的他最近被媽媽主動問要不要認識朋友的女兒，他嚇到直呼：「第一次聽我媽這樣說，我很驚慌啊！」

崔振赫赴台舉辦粉絲見面會，西洋情人節將至，他現學媒體教他的中文「情人節快樂」；問他做過最浪漫的事，他搔搔頭說出道17年來節日都在工作中度過，沒什麼特別記憶。

崔振赫很少過節，說起情人節語氣平淡，看起來是冷靜型情人。他一聽立刻說：「我是熱情型的，也很會撒嬌！」媒體請他現場示範撒嬌，他不等翻譯，連忙大喊：「No！」害羞說：「我好像聽得懂你們是什麼意思，但我這一面只限給女友看。」

聊到催婚，他說：「我媽以前對我談戀愛不太贊同，覺得我還不到那階段，應該要更成熟穩定的狀態，以結婚為前提再談。」沒想到這次過年，媽媽主動問他「有認識的朋友女兒，要不要見個面」，他透露對方也是娛樂圈的人，自己不排斥認識，「不一定見了面就會變成戀人，沒壓力當個朋友也行。」表示身為藝人，要認識新異性不容易，除非是透過朋友介紹，「如果要我相親，我會有點排斥。」

疫情之下他作品減少，自曝一年多沒運動，「腹肌都出走了，還有了小肚子。」最近要拍新戲，他又開始運動，一周大概重訓4、5次，以前會打籃球、足球和桌球，但他2015年服役期間膝蓋軟骨嚴重受傷，膝蓋動刀後就沒有在打球了。問他最滿意的身體部位，他一開始想要避開這題，被追問時笑說：「我本來想呼嚨過去的。」覺得自己背部線條最好看，也透露拍戲時79公斤，大概現在87公斤，沒運動的時候體脂13%，有健身就會降到7%。

韓星崔振赫透露1年多沒健身，小肚子一度跑出來。(記者沈昱嘉／攝影)
韓星崔振赫透露1年多沒健身，小肚子一度跑出來。(記者沈昱嘉／攝影)
韓星崔振赫12日在台舉辦粉絲見面會。(記者沈昱嘉／攝影)
韓星崔振赫12日在台舉辦粉絲見面會。(記者沈昱嘉／攝影)

健身 足球 疫情

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