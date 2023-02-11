志村健過世3年 豪宅遭流浪貓進駐 淪髒臭廢墟

志村健染疫過世三年，龐大遺產和遺物至今還沒打理完。(取材自Instagram)

日本 喜劇天王志村健過世3年，龐大遺產至今未得到妥善處理。鄰居抗議他的4億日圓(約308萬美元)豪宅長年無人居住、整理，現在已經被流浪貓進駐，成為又髒又臭的廢墟。

不少日本名人遭新冠肺炎 奪命，包括千葉真一、岡江久美子等資深藝人都在疫情 期間接連病逝，演藝圈中又以志村健知名度最高。2020年3月撒手人寰的志村健因為沒有妻兒，身後事全靠大他3歲的大哥志村知之安排。但志村知之如今已經76歲，在二哥過世後，他根本無力妥善處理志村健的所有遺物。

志村健的豪宅位於東京三鷹市住宅區，他於1987年購入後規畫設計成獨棟3層樓高的建築物，有庭院和車庫，當時市價為4億日圓。根據報導，志村健生前愛車凱迪拉克廉價讓給徒弟千鳥大悟，兩隻愛犬則由家政婦領養，豪宅繼承權歸給哥哥。

鄰居表示，這三年來偶有園藝工人來修剪植栽，其餘時間根本沒人住也沒人管，任由鞋子衣架等雜物散落堆積，漏水也無人修繕，現在更成了野貓集散地，除了可惜外也令人感到困擾。

豪宅中的大量遺物是一大問題，當時的家政婦無法做主決定去留，志村知之面對媒體詢問也只能回答「總有一天會去整理」。日本政府現在正管束空屋，避免成為竊盜溫床，如志村健的豪宅再不整頓，可能將會遭到開罰。

其實志村健走後留下龐大商機，除了家鄉為他樹立銅像成為全新景點，這段期間日本正在全國巡迴展出「志村健的大爆笑展」，在盛岡市展出8天就吸引5000人參觀。相關人士極力建議，志村健豪宅內的衣物、獎盃、收藏品等都可以整理成「志村健紀念館」，但就是要有人力去執行管理。