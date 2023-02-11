劉亞仁再爆吸大麻 韓媒：還有其他藝人打牛奶針

劉亞仁被爆2018年就有使用牛奶針過量的嫌疑，現在尿檢又驗出大麻。(路透資料照片)

韓星劉亞仁疑似濫用俗稱「牛奶針」的異丙酚事件持續延燒，尿液檢測 結果出爐，沒想到沒驗出異丙酚，反倒驗出了大麻 ，印證警方推論他「有吸食其他毒品 的可能」，目前劉亞仁已遭限制出境。

劉亞仁積極配合調查，除了被拔160根體毛送去檢測，也配合驗尿，結果異丙酚雖呈陰性反應，但大麻卻是陽性。

韓媒訪問的毒品專家表示，吸食大麻通常7到10天尿液就測不出來了，異丙酚則是3、4天；檢測結果等於劉亞仁10天內碰過大麻，警方隨即對他展開擴大調查，而毛髮檢測還需要10天左右才會有結果。

韓媒也爆出劉亞仁2021年起以本名「嚴弘植」在10家整形醫院取得異丙酚，警方掌握證據後，大規模搜查江南區、龍山區10家醫院。SBS指劉亞仁可能2018年就開始用異丙酚，原來他們回扒2019年整形醫院的新聞專題，發現醫療人員曾透露不少藝人來打牛奶針，「有明星說自己要睡幾個小時，就在櫃檯繳了費，快醒的時候又要求繼續加入異丙酚。」內容讓人震驚，也讓劉亞仁涉毒風波範圍擴大，越演越烈。

不具名的受訪者表示：「劉亞仁也是其中之一，最後一次見到是他去坎城影展之前。」透露2018年就看過劉亞仁兩次。韓媒求證經紀公司，對方低調表示：「抱歉，無法給回應。」