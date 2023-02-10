「黑暗榮耀2」 宋慧喬大開殺戒復仇

「黑暗榮耀」最新海報釋出，宋慧喬（上）與林知衍繼續展開大戰。（圖：Netflix提供）

韓星宋慧喬 主演的Netflix夯劇「黑暗榮耀」第二部預定3月10日上線，復仇大戰將進入最高潮，日前最新海報和預告釋出，片中被報復的人們各種崩潰、瘋狂、尖叫，宋慧喬帶著神祕微笑說「歡迎妳，涎鎭」，令人不寒而慄。

宋慧喬在劇中的黑化演技引起熱烈討論，第二部預告片一出，更讓觀眾期待她與霸凌 團體的大戰，林知衍飾演的霸凌者朴涎鎭說「我一點都沒錯」，宋慧喬聽到之後露出神祕微笑，劇情將處處都是懸念。

而釋出的八款海報中，宋慧喬與受害者李到晛、廉惠蘭及加害者林知衍、朴成焄、金赫拉、車珠英、金建右等人的合照，對應每位演員表情微妙的不同，可看出她與每個角色的關係，細微變化讓粉絲大讚宋慧喬演技精湛。

「黑暗榮耀」第一部上線後連續5周進入Netflix全球Top 10非英語影集排行榜，全球累積逼近2億小時觀看時數。

此外，宋慧喬懶理前夫宋仲基 再婚且老婆懷孕一事，神采奕奕現身名品店開幕，零修圖近照曝光，引網熱議。

宋慧喬懶理前夫宋仲基再婚一事，美美現身名品店開幕。（取材自推特）

儘管因為前夫宋仲基再婚一事，讓兩人的往日情不斷被提及，甚至有網友認為宋仲基認愛、宣布結婚都選在宋慧喬轉型作品「黑暗榮耀」的重點宣傳期，讓人觀感不佳，也連帶讓她成為紛擾焦點。