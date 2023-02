甜蜜約會看電影 宋仲基視線緊黏愛妻

宋仲基和妻子凱蒂感情甜蜜,兩人還被拍到一起去看電影。(取材自Instagram)

韓星宋仲基 與妻子凱蒂日前被目擊在電影院 約會,宋仲基不僅對新婚的老婆呵護備至,也對娘家人照顧有加,讓岳父岳母住進他200億韓元(約1580.8萬美元)的豪宅,這次看電影除了小兩口,老婆家人也跟上。

宋仲基和妻子凱蒂感情甜蜜,兩人還被拍到一起去看電影。(Getty Images)

36歲的宋仲基日前宣布和大一歲的凱蒂結婚,且老婆已經懷孕,可說是雙喜臨門。他日前帶凱蒂及其家人去首爾江南區三成洞電影院,該電影院位離他們梨泰院的家大約20分鐘。宋仲基戴著白色棒球帽配上帽T和大衣,凱蒂則穿著黑色大衣,兩人一身休閒,不過可能是怕被路人發現,夫妻倆搭手扶梯時刻意保持距離,宋仲基視線始終停留在妻子身上,眼神滿是愛意甜蜜。

宋仲基(右)8日和新婚妻子凱蒂去看電影。(取材自推特)

宋仲基宣布再婚後大方放閃,韓媒也整理出他和宋慧喬、凱蒂交往的時序,2019年7月宋仲基先提出離婚申請,2020年8月熟人介紹認識凱蒂,2021年中交往,2022年春天凱蒂來南韓,兩人於夏天訂婚,2023年1月30日登記結婚。

宋仲基預計月中飛往匈牙利拍攝新片「路基完」(暫譯, My name is Loh Kiwan)。「路基完」改編自同名長篇小說,他飾演為追尋自由而逃往比利 時的脫北者,新生代女星崔聖恩及趙漢哲、金成鈴確定參與演出,預計在Netflix上架。