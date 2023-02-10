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甜蜜約會看電影 宋仲基視線緊黏愛妻

​​娛樂新聞組／綜合報導​
宋仲基和妻子凱蒂感情甜蜜，兩人還被拍到一起去看電影。（取材自Instagram）
宋仲基和妻子凱蒂感情甜蜜，兩人還被拍到一起去看電影。（取材自Instagram）

韓星宋仲基與妻子凱蒂日前被目擊在電影院約會，宋仲基不僅對新婚的老婆呵護備至，也對娘家人照顧有加，讓岳父岳母住進他200億韓元（約1580.8萬美元）的豪宅，這次看電影除了小兩口，老婆家人也跟上。

宋仲基和妻子凱蒂感情甜蜜，兩人還被拍到一起去看電影。（Getty Images）
宋仲基和妻子凱蒂感情甜蜜，兩人還被拍到一起去看電影。（Getty Images）

36歲的宋仲基日前宣布和大一歲的凱蒂結婚，且老婆已經懷孕，可說是雙喜臨門。他日前帶凱蒂及其家人去首爾江南區三成洞電影院，該電影院位離他們梨泰院的家大約20分鐘。宋仲基戴著白色棒球帽配上帽T和大衣，凱蒂則穿著黑色大衣，兩人一身休閒，不過可能是怕被路人發現，夫妻倆搭手扶梯時刻意保持距離，宋仲基視線始終停留在妻子身上，眼神滿是愛意甜蜜。

宋仲基（右）8日和新婚妻子凱蒂去看電影。（取材自推特）
宋仲基（右）8日和新婚妻子凱蒂去看電影。（取材自推特）

宋仲基宣布再婚後大方放閃，韓媒也整理出他和宋慧喬、凱蒂交往的時序，2019年7月宋仲基先提出離婚申請，2020年8月熟人介紹認識凱蒂，2021年中交往，2022年春天凱蒂來南韓，兩人於夏天訂婚，2023年1月30日登記結婚。

宋仲基預計月中飛往匈牙利拍攝新片「路基完」（暫譯， My name is Loh Kiwan）。「路基完」改編自同名長篇小說，他飾演為追尋自由而逃往比利時的脫北者，新生代女星崔聖恩及趙漢哲、金成鈴確定參與演出，預計在Netflix上架。

宋仲基 電影院 比利

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