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劉亞仁恐面臨10年徒刑 代言被撤 影視喊停

​​娛樂新聞組／綜合報導​
劉亞仁疑似藥物使用過量，被警方調查中。（取材自Instagram）
劉亞仁疑似藥物使用過量，被警方調查中。（取材自Instagram）

南韓青龍影帝劉亞仁前途看好，卻爆出疑似使用過量藥物遭到警方調查，他雖積極配合，經紀公司對此也無隱瞞，消息一出便第一時間證實。不過若罪名確定，劉亞仁恐面臨10年以下有期徒刑。而他手上四部電影、戲劇也傳出延播或換角。

劉亞仁爆出濫用俗稱「牛奶針」的異丙酚遭到警方調查，日前多家韓媒先是以「A男星」代稱，他跳出來表示就是自己，並積極配合警方取毛髮送檢，也喊冤並沒有用藥過量。然而東亞日報指出，劉亞仁從2021年開始吸毒，警方早就鎖定他。

據悉，劉亞仁手上有多部戲劇，預定6月拍攝的「地獄公使2」緊急開會討論，將密切觀察調查結果，已確定上線日期會受影響。他主演的電影「High Five」計畫6月上映，劇組也會慎重關注調查結果。

此外，他去年秋天拍完的Netflix電影「末日愚者」預定今年下半年上檔，同樣也在等待結果。而劉亞仁和李秉憲合作的電影「終極對弈」原訂4月上線，最近決定延到5月或6月再上線，不過與此次事件無關，原因是他「黑暗榮耀」第二季討論度高，選擇避開熱潮。

東亞日報指出，劉亞仁從2021年開始對異丙酚成癮，食品醫藥品安全局表示，即便劉亞仁身患多種精神疾病，用量也遠遠超過治療所需。劉亞仁手上有多部戲劇和代言，多數劇組還在觀望，不過已有中國服裝品牌發出聲明表示對毒品零容忍，暫時下架代言產品。

電影 毒品 牛奶

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