劉亞仁爆「吸食其他毒品」被拔160根體毛 警大規模搜索10醫院

劉亞仁被爆2018年就有使用牛奶針過量的嫌疑。(取材自starnews)

韓星劉亞仁疑似濫用藥物事件持續延燒，韓媒爆他2021年開始就以本名「嚴弘植」在10家整形外科取得異丙酚。警方一共拔了他160根體毛進行鑑定，並大規模對江南一帶的整形醫院進行扣押蒐證，不排除劉亞仁有吸食其他毒品 的可能。

多家韓媒報導，警方掌握劉亞仁2021年初開始在多家醫院取得異丙酚的證據，昨起搜查江南區、龍山區等8、9家整形醫院，南韓 食品醫藥安全局規定異丙酚1個月最多使用1次，因此劉亞仁才前往多家醫院拿藥。

劉亞仁被警方通知到案說明時直喊冤，表示自己沒有經常使用異丙酚。目前他的體毛已經被送往國家科學搜查研究院，預計2周鑑定報告出爐。昨「東亞日報」報導，劉亞仁從2021年開始慣性吸毒異丙酚，據報導，食品醫藥品安全處掌握了劉亞仁從2021年開始輾轉多家醫院取得異丙酚處方。去年11月食品醫藥品安全處委託警方進行調查。經確認，警方對劉亞仁等51人進行了調查。

不過也有媒體發現，劉亞仁可能2018年就開始用異丙酚，SBS 2019年做整形醫院專題，訪問的醫療從業人員爆料有多位明星來到醫院，她回憶2018年就見過劉亞仁2次，並透露有明星說自己要睡幾個小時，就在櫃檯繳了費，快醒的時候對方又要她繼續加入異丙酚，「劉亞仁也是其中之一，最後一次見到他來醫院是他去坎城影展 之前。」

對此，韓媒向劉亞仁所屬經紀公司求證，不過對方表示：「抱歉，無法單獨給出回應。」