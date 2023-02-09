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韓媒大爆料：劉亞仁「2年前開始吸毒」警方早懷疑

記者梅衍儂／即時報導
劉亞仁捲入濫用藥物疑雲。（取材自推特）
劉亞仁捲入濫用藥物疑雲。（取材自推特）

韓星劉亞仁疑似濫用俗稱「牛奶針」的異丙酚遭到警方調查，他被警方通知到案說明時直喊冤，表示自己沒有經常使用異丙酚。目前他的體毛已經被送往國家科學搜查研究院，預計2周鑑定報告出爐。不過韓媒東亞日報獨家報導，劉亞仁從2021開始吸毒。

「東亞日報」報導，劉亞仁從2021年開始慣性吸毒異丙酚，據報導，食品醫藥品安全處掌握了劉亞仁從2021年開始輾轉多家醫院取得異丙酚處方。去年11月食品醫藥品安全處委託警方進行調查。經確認，警方對劉亞仁等51人進行了調查。

劉亞仁手上有多部戲劇和代言，多數劇組還在觀望，不過已經有中國大陸服裝品牌發出聲明表示對毒敏零容忍，暫時下架相關代言產品，直到調查結果出爐。

昨（8）多家韓媒報導「A男星」因藥物過度使用被調查，劉亞仁主動承認報導中的「A男星」就是自己，但他喊冤說不懂為何警方突然要他到案說明，表示自己沒有常用異丙酚。經紀公司也表示他除了定期健檢或手術時需要服藥，並沒有長期服用的藥物。

韓媒TV朝鮮獨家報導，指劉亞仁4日從美國洛杉磯飛回韓，5日抵達仁川機場，6日就被警方通知。警方表示，韓國食品醫藥安全局以「頻繁開取處方藥異丙酚」為由，委託警方調查劉亞仁，目前已經掌握他在多家醫院領用異丙酚的證據。

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