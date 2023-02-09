打「牛奶針」 青龍影帝劉亞仁涉毒被捕
南韓青龍獎最年輕影帝劉亞仁驚傳吸毒遭捕。據韓媒報導，36歲劉亞仁涉嫌經常注射異丙酚，正在接受警方的調查，目前被禁止出境。
綜合媒體報導，劉亞仁曾在多家醫院使用異丙酚，該藥物是精神處方藥品，劉亞仁因使用頻率過高而引起警方注意，被傳喚調查。
對此，經紀公司回應：「劉亞仁最近接受了警方的調查，正在積極配合中，所有有疑慮的地方都會積極解釋，很抱歉讓大家擔心了。」
異丙酚（Propofol）又名「丙泊酚或普洛福」，俗稱「牛奶針」，天王麥可傑克森就是因此送命，韓國小姐朴詩妍也曾因施打被判刑。
劉亞仁所屬UAA經紀公司發表聲明，證實劉亞仁最近接受了警方關於異丙酚的調查，公司表示據他們瞭解，平常除了健康檢查或手術等必要情況，並沒有注射異丙酚，不清楚注射次數。
報導稱，劉亞仁曾拿下青龍電影獎最佳男演員獎和百想藝術大賞男子最優秀演技獎，是南韓少見30多歲就獲得「雙影帝」殊榮的演員，被看好演員前途；此前另一南韓影帝河正宇亦涉嫌濫用，仍順利回歸大銀幕與綜藝，劉亞仁此次吸毒消息一出，一部分粉絲雖感震驚，但也認為可能影響不大。
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