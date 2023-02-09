打「牛奶針」 青龍影帝劉亞仁涉毒被捕

南韓雙料影帝劉亞仁驚傳使用藥物過量，被警方調查。(取材自Instagram)

南韓 青龍獎最年輕影帝劉亞仁驚傳吸毒遭捕。據韓媒報導，36歲劉亞仁涉嫌經常注射異丙酚，正在接受警方的調查，目前被禁止出境。

綜合媒體報導，劉亞仁曾在多家醫院使用異丙酚，該藥物是精神處方藥品，劉亞仁因使用頻率過高而引起警方注意，被傳喚調查。

對此，經紀公司回應：「劉亞仁最近接受了警方的調查，正在積極配合中，所有有疑慮的地方都會積極解釋，很抱歉讓大家擔心了。」

異丙酚（Propofol）又名「丙泊酚或普洛福」，俗稱「牛奶針」，天王麥可傑克森就是因此送命，韓國小姐朴詩妍也曾因施打被判刑。

劉亞仁所屬UAA經紀公司發表聲明，證實劉亞仁最近接受了警方關於異丙酚的調查，公司表示據他們瞭解，平常除了健康檢查或手術 等必要情況，並沒有注射異丙酚，不清楚注射次數。

報導稱，劉亞仁曾拿下青龍電影 獎最佳男演員獎和百想藝術大賞男子最優秀演技獎，是南韓少見30多歲就獲得「雙影帝」殊榮的演員，被看好演員前途；此前另一南韓影帝河正宇亦涉嫌濫用，仍順利回歸大銀幕與綜藝，劉亞仁此次吸毒消息一出，一部分粉絲雖感震驚，但也認為可能影響不大。