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睽違6年 朴炯植搭檔「最美初戀」全少妮演古裝劇

記者李姿瑩​​／綜合報導​
朴炯植古今扮相都帥氣。（圖：愛爾達電視提供）
朴炯植古今扮相都帥氣。（圖：愛爾達電視提供）

由韓星朴炯植、「最美初戀」全少妮、表藝珍和尹鍾碩主演的韓劇「青春月譚」，劇情講述深陷於神祕詛咒的王世子「李煥（朴炯植飾演）」和被指控是滅門案件犯人的天才少女「閔在伊（全少妮飾演）」，兩人決定聯手對抗命運、調查真相，是一部融合神祕案件與戀愛元素的懸疑愛情故事。

全少妮挑戰女扮男裝。（圖：愛爾達電視提供）
全少妮挑戰女扮男裝。（圖：愛爾達電視提供）

此次也是朴炯植睽違6年再接演古裝劇，聊到決定出演的契機，他說：「第一次讀劇本時，不知不覺就看完了整部故事，內容相當有趣，會讓人很期待下一個章節。另外，李煥是個擁有多樣面貌的人，隨著他經歷各種事件後，也將會有不同的變化和成長，是很難用簡單言語去形容、非常有魅力的角色。」

雖說「青春月譚」不是朴炯植的第一部古裝劇，卻是他第一次披上王世子專屬的藍色龍袍，被問到和一般的韓服有什麼差異時，他開玩笑地說：「穿起來的感覺很新穎，但因為長時間都只穿著那套拍攝，所以衣服好像有點褪色了，現在反而有種像穿自己衣服一樣的舒服和自在感。」

在搶先公開的預告片中，可以看到朴炯植將「李煥」能文能武、帥氣冷酷的一面完美演繹，就連導演也大讚他是非常可靠的演員，並補充說到：「他對於每場戲都會用心準備，任何導演和編劇都能很放心的跟他合作。」給予十分正面的肯定。

導演 韓劇

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