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韓團SJ紀錄片太催淚 圭賢淚吐「被排擠」利特爆哭4回

記者梅衍儂／即時報導
Super Junior出道邁向第18年。(圖：Disney+提供)
Super Junior出道邁向第18年。(圖：Disney+提供)

韓流帝王Super Junior出道邁向18年，他們一路走來的點滴紀錄片「SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING」上月在 Disney+上線，片中有笑有淚，從SJ嚴重車禍到歷經成員出走，圭賢還淚吐剛進團體就被排擠。

昨（1）成員利特和厲旭接受亞洲媒體視訊聯訪，厲旭透露成員各自在家看片，他和大家反應差不多，也是邊哭邊看，直呼「原來SM（公司）有我小時候的影片」，親友看了也很感動。

利特目前看了4次，每次看都哭到不能自己，還拉媽媽一起看，「我跟她說看了一定會哭，但她很平靜，我問她不覺得很感傷嗎？她是看完才掉眼淚。」

始源顏值爆表。(圖：Disney+提供)
始源顏值爆表。(圖：Disney+提供)

除了眼淚，也有歡笑和讚嘆，厲旭看到SJ剛出道的顏值，直呼嚇到，「尤其是始源哥，他要是用那時的長相現在出道，全世界的K-POP粉絲都會暴動！難怪他是C位，我終於知道為什麼了！」利特吐槽：「那你就懂銀赫為什麼C位會被擠掉了吧？」厲旭笑說：「銀赫哥當時很可愛呀！」

SJ親如家人，吵架也是家常便飯，比如厲旭就曾跟始源吵很兇，在粉絲間有著名的「恰信一搜（我有自信）」事件，起因是他覺得始源太熱情，很愛有肢體接觸很煩，始源認為不喜歡可以講，但厲旭情緒變化太突然，就吵了起來，問他「難道你有自信都不跟我見面了嗎」，厲旭身為SJ的主唱，以高八度的音調回：「有！我有自信！」笑翻眾人。

厲旭平時不太跟成員吵架，但一吵就會吵很凶。(圖：Disney+提供)
厲旭平時不太跟成員吵架，但一吵就會吵很凶。(圖：Disney+提供)

問到吵架怎麼和好，厲旭受訪時笑說：「吵架時當然要哭啊，不過我不算是很常吵架的成員啦，但我跟始源哥吵得很凶。」利特接話：「厲旭不常吵架，但一開戰就不得了，你跟始源吵架怎麼解決的？」厲旭回：「因為團體在一起久了，自然而然就和好了。」利特開玩笑說：「如果因為吵架解散，就可能永遠不會再見了。」厲旭連忙澄清，「我跟始源哥吵架，當天就會和好了。」還對始源說「love」。

請他們用1個英文單字形容SJ一起走過的17年，厲旭說是「love」，利特則選了「only」，「比起best，我覺得是only，因為只有SJ，才可能克服那些時間走過來。」

車禍 Disney

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