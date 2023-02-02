宋仲基去年飛印度參加婚禮 老婆孕肚早就曝光

宋仲基和凱蒂去年12月去印度參加婚禮的合照近日流出，和先前流出的照片對比，可發現凱蒂大方露過孕肚。(取材自小紅書)

宋仲基 日前宣布和英國人凱蒂登記結婚，同時宣告兩人有了愛的結晶，相關訊息保密到家。2人去年12月一同去印度 參加婚禮，當時的合照近日流出，原來凱蒂早就大方展露過孕肚。

宋仲基被中國網友在印度婚禮上巧遇合照，照片一貼出引起熱議，當時不少人好奇他身邊有沒有帶女友，不過中國網友都沒回應。照片中宋仲基穿著白色西裝大方和眾人合照，還和初次見面的賓客侃侃而談，聊著自己之後要去新加坡 宣傳主演戲劇「財閥家的小兒子」，傳言中他是和凱蒂一同到印度出席她表妹的婚禮，不過事實並非如此。

當天巧遇宋仲基的網友最近再發文透露，原來凱蒂的哥哥是當天的新郎，宋仲基隔著這麼遠的關係也愛相隨到印度陪凱蒂觀禮，可見感情濃烈。該網友也上傳當天宋仲基和凱蒂的合照，表示因為這幾天宋仲基官宣登記結婚，才終於可以放出照片，並稱兩人在現場一直同進同出，別人一旦問起，宋仲基和凱蒂也都大方承認是男女朋友。