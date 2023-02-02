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觀影說劇／「火線」賭命出任務 玄彬賣命救人質

記者黃保慧／綜合報導
玄彬親自挑戰在砂石上騎摩托車的危險動作戲。（圖：車庫提供）
玄彬親自挑戰在砂石上騎摩托車的危險動作戲。（圖：車庫提供）

韓星玄彬新片「火線交涉」在農曆春節期間蟬聯9天票房冠軍，目前累積突破149億韓元（約1209萬美元）。他在片中挑戰危險的飛車動作戲，還在砂石上騎摩托車，他表示：「和工作人員們一起練習、挑選適合的摩托車後進行拍攝，在砂石地上騎摩托車的話滿危險的，但幸好順利地完成拍攝。」

「火線交涉」改編自2007年神學士(Taliban，另譯塔利班)挾持南韓人質事件，是首部遠赴約旦拍攝的南韓電影，以充滿異國風情的拍攝場景和驚心動魄的故事情節，與刺激逼真的動作場面，令觀眾看得冷汗直流。

玄彬在片中飾演國家情報院要員，和黃晸玟在阿富汗當地設法在最壞的情況中拯救人質，展開最危險的交涉行動。玄彬透露這次是非自願地懸掛在車上，苦笑說：「『機密同盟』裡我是自願地懸掛在車上的，但在『火線交涉』中我則是被對方推打而懸掛在車上。而且約旦當地非常炎熱，拍攝懸掛在車上的戲比拍『機密同盟』時更加辛苦。」

另外，在片中飾演外交官的黃晸玟，有許多英文台詞，他坦言其實自己不太會說英文，他笑說：「姜基榮的阿富汗語台詞大家都不懂，所以背錯也沒關係。但我的部分有很多英文台詞，很努力地背誦了，但真的太累了，壓力超大。」

幕後花絮中還出現黃晸玟因英文台詞NG而崩潰的畫面，讓玄彬和其他演員忍不住大笑，非常逗趣。

導演林順禮表示，之前和大部分的南韓人一樣對阿富汗這個國家十分陌生，為了拍攝電影，她努力了解阿富汗的歷史、與文化，林順禮表示電影中並未扭曲阿富汗，「相信大家去年都透過新聞看到了阿富汗的現況，比電影中的內容更加殘忍」。

阿富汗 電影 南韓

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