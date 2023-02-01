宋仲基8月當爸 被爆離婚4個月交新歡
韓星宋仲基日前和英國女友凱蒂登記結婚，同步證實準備迎接新生命。網友根據去年看到他們上婦產科的時間推測，凱蒂的預產期應該落在8月，另有消息指出，他們可能在3月就會舉行婚禮。
宋仲基的經紀公司婉拒證實凱蒂的預產期，僅否認他們3月大婚的傳言，因為宋仲基年後即將開工，要隨電影「陸基完」劇組遠赴匈牙利拍攝，2月行程已經被工作塞滿。
媒體人李鎮浩爆料，宋仲基去年12月在和「陸基完」劇組聚餐時，曾主動秀出手機裡的照片，向大家介紹凱蒂，大方承認「我們正在交往」。當時他認愛新聞剛曝光，或許知道大家會感到好奇，所以乾脆自己先破冰。
宋仲基在席間親口說出和凱蒂「已經交往3年了」，代表小兩口在2019年尾至2020年初開始這段戀情。而宋仲基和宋慧喬在2019年7月22日宣布離婚，網友對此議論紛紛，質疑宋仲基才離婚4、5個月就和凱蒂相識、相戀，直呼「心疼宋慧喬」；有網友感嘆，如果換成宋慧喬找到新歡，一定會被罵爆。當年宋慧喬宣布離婚時，輿論與風向都指向她出軌，形象大受打擊，無故承受好幾個月的網暴風波。
另有媒體想採訪宋仲基的父母，卻意外吃了閉門羹，宋媽媽僅回應「沒有什麼要說的」，隨後便掛斷電話。網友對此更加不解，猜測他們是不是不喜歡兒子娶了外國媳婦。
當然宋仲基自己喜歡最重要，他過去受訪時就堅定表示「喜歡明智的女子」、「生孩子是人生目標之一」，如今凱蒂替他圓夢，讓他願意再次走入婚姻。
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