宋仲基再婚英國籍女友 「雙喜臨門」快要當爸了

宋仲基（左）傳出和Katy（右）已經結婚。（取材自微博）

去年底才爆出新戀情的韓星宋仲基 ，30日發文官宣自己再婚的消息，並表示即將與妻子迎來一個新的生命。消息一出，不少粉絲同感震驚。

宋仲基去年承認與英國 籍圈外女子Katy交往，不到一個月就宣布結婚，且即將升格當爸。有網友說，「真是神速」、「光速升格當爸」。

宋仲基透過官網發文表示：「今天我想和大家分享我人生中最珍貴、最幸福的約定，在這裡向大家分享一直在我身邊支持我、互相珍惜也一起度過寶貴時間的Katy Louise Saunders，我發誓要一起度過今後的人生。」

宋仲基還提到，「凱蒂有一顆善良的心，熱情地度過了自己的人生，也是令人尊敬的賢明帥氣之人，多虧了她，我才成為更好的人。我們自然而然地夢想著建立一個幸福的家庭，為了遵守彼此的約定、付出了很多努力，真心感謝的是，寶貴的生命找上了我們。」

韓劇一哥的宋仲基2016年與宋慧喬合作「太陽的後裔」，假戲真做點燃愛火，不過，婚姻只維持短短三年，兩人於2019年離婚，金童玉女 組合破局，讓不少粉絲惋惜。

如今傳出雙喜臨門好消息，粉絲紛紛獻上祝福。但也有網友說：「這根本是前夫的復仇，完全搶盡鋒頭！」

據了解，宋仲基的新婚妻子身高175公分、體重約59公斤，過去曾當過演員，但平日生活相當低調，現在是一名家教老師。