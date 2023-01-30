曾遭徐睿知控制逼哭徐玄 金正賢悔過復出

金正賢這次滿臉笑容沒停過。（圖：愛奇藝國際站提供）

韓星金正賢、林秀香日前出席新劇「木偶的季節」記者發布會，金正賢在被爆出前女友徐睿知是恐怖情人後，低調沉潛兩年，終於重新回到觀眾面前。他在記者會上難掩緊張，尤其是他五年前給徐玄難堪的作品「時間」和這次新作都出自MBC電視台，更讓他有些手足無措。

金正賢演藝之路多舛，他五年前在「時間」記者會上堅持跟徐玄保持距離，全程臭臉以對。事後他解釋因身心出了問題，並以「愛的迫降」、「哲仁王后」一舉贏回觀眾信心。但此時又爆出他過去是受到前女友徐睿知控制，導致徐玄多次淚灑片場，讓他的努力再次被負面消息淹沒。

這次和林秀香合作，金正賢在記者會上配合度極高，在緊張之際林秀香也不忘拍拍他的肩膀，傳達無聲的支持。金正賢坦言，自己其實不太記得五年前的詳細經過，但是對於能夠再回到MBC電視台，他抱持莫大感激之情。

他說：「在說長不長、說短不短的反省期間裡，我很感謝先向我伸出雙手的MBC電視台，在我身上發生了許多事情，我反省了自己並回顧過往，這也成為我更加堅強的契機。拍攝過程中，我很擔心是否會因為自己的關係，給劇組帶來困擾，我懷著感恩的心情，努力地準備演出，還請大家多多支持關照。」

林秀香圓夢演出古裝劇情。（圖：愛奇藝國際站提供）

首度和金正賢合作的林秀香在被問到與他搭檔的感想時，她說：「金正賢跟木偶一角很契合，看著他就覺得我也要加把勁才行，有種回到初心的感覺。我們在劇中的台詞真的很多，這時候我跟他的默契就顯得格外重要，我們配合得很好，閒聊時還笑說一定要拿下最佳情侶獎。」

「木偶的季節」故事貫穿前世今生，林秀香也為此挑戰古裝劇情，而為了讓畫面增添浪漫美感，劇組更跑到陜川、慶州、聞慶等地取景。曾跟金正賢合作過「愛的迫降」、「哲仁王后」的「崔尚宮」車清華也為他掛保證：「再次跟金正賢合作，我覺得他的演技更有魅力了，這次我的角色眼裡只有木偶，一切的行動都是為了他。」